SUA ar fi alocat 800.000 dolari pentru un studiu medical în care a fost implicat şi laboratorul rus unde o femeie ar fi murit de ciumă

SUA ar fi alocat 800.000 dolari pentru un studiu medical în care a fost implicat şi laboratorul rus din Siberia. Foto: GettyImages

Secretarul american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr, ar fi aprobat alocarea sumei de 800.000 de dolari, din banii contribuabililor, unui proiect de cercetare cu legături la laboratorul rus aflat în spatele posibilei epidemii de ciumă din Siberia, notează Daily Mail.

Decesul unei angajate al Institutului de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk, survenit săptămâna trecută, a stârnit îngrijorare la nivel mondial. Se pare că ar mai fi urmat cel puțin un alt deces.

Universitatea din Illinois Urbana-Champaign a derulat un parteneriat în anii 2025 și 2026 cu Institutul de Citologie și Genetică din Rusia (o instituție de stat), care colaborase anterior cu centrul din Irkutsk, unitate aflată în prezent în centrul unor controverse.

Organizația „White Coat Waste”, un grup de supraveghere guvernamentală bipartizan care militează în principal împotriva testării pe animale, a raportat că Institutele Naționale de Sănătate (NIH), aflate sub supravegherea lui Kennedy în cadrul Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS), au acordat Universității din Illinois Urbana-Champaign fonduri de aproape 800.000 de dolari în 2025 și 2026 pentru activitatea lor de cercetare.

Universitatea a primit de la NIH suma de 389.943 de dolari în iulie 2025 și încă 389.746 de dolari în septembrie 2026 pentru cercetarea respectivă, care studia comportamentul social folosind vulpi crescute într-o unitate de reproducere din Siberia.

Subiectul a intrat în atenția organizației „White Coat Waste” deoarece cercetătorii sacrifică animalele înainte de a trimite probele universității pentru analize suplimentare.

Organizația a susținut că această cercetare nu ar fi trebuit finanțată deloc, având în vedere directiva din 2022 a președintelui Biden de a sista finanțarea testărilor pe animale în Rusia, măsură adoptată după declanșarea războiului din Ucraina.

Un purtător de cuvânt al HHS a declarat că modul în care „White Coat Waste” a descris finanțarea este „înșelător” și a precizat clar că „HHS nu finanțează un laborator rusesc de studiu al ciumei”.

„NIH finanțează cercetări desfășurate la un laborator din Chicago (SUA), care examinează mecanismele genomice și proteice asociate comportamentului, pentru a ne aprofunda înțelegerea bolilor psihiatrice”, au adăugat aceștia.

„Fondurile NIH sunt direcționate exclusiv către laboratorul din SUA și nu sprijină laboratorul din Rusia. HHS își ia în serios responsabilitatea de a proteja banii contribuabililor, de a asigura securitatea cercetării și de a garanta o supraveghere riguroasă a cercetărilor finanțate de guvernul federal.”

O femeie a murit după ce o eprubetă s-a spart

O stare de panică s-a instalat săptămâna trecută, după ce Darya Shipilova, în vârstă de 28 de ani, angajată a Institutului de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk (Siberia), ar fi anunțat personalul medical că a spart accidental o eprubetă ce conținea bacterii vii.

Autoritățile ruse au susținut că Shipilova a murit din cauza unei „pneumonii neidentificate” și au menționat existența unor dovezi conform cărora colegii săi ar fi avut COVID și o răceală comună.

Cu toate acestea, există informații care sugerează că ea a fost infectată cu ciumă pneumonică, provocată de bacteria responsabilă pentru „Moartea Neagră”, epidemia care a ucis milioane de oameni în Europa în timpul Evului Mediu.

Sute de persoane cu care aceasta intrase în contact, precum și cinci spitale, inclusiv o maternitate, au fost plasate în carantină. Shipilova a fost spitalizată și a decedat din cauza infecției pe 2 octombrie.

Ulterior, presa locală a relatat că o a doua persoană a murit de ciumă în regiunea Irkutsk.

În același timp, relatările din presa rusă despre primul caz de ciumă au început să dispară, inclusiv un material difuzat de postul de televiziune Channel 5 din Moscova.

Trump nu crede că incidentul are legătură cu o armă biologică

Statele Unite nu consideră că moartea unei angajate de la un centru pentru cercetarea ciumei din Siberia ar avea legătură cu o armă biologică, a declarat miercuri preşedintele Donald Trump. Între timp, ruşii au anunțat rezultatul anchetei deschise după ce laboranta Daria Șipilova ar fi murit de ciumă.

"Vom şti foarte curând, dar nu credem", a spus Trump, întrebat de jurnalişti la Casa Albă în legătură cu această posibilitate.

"Ele spun că situaţia este complet sub control", a adăugat el referitor la autorităţile ruse.

Trump a reiterat că este prevăzută o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, fără a preciza când va avea loc aceasta.