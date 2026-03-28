SUA au distrus doar o treime din arsenalul de rachete și drone al Iranului, potrivit unui raport al serviciilor de informații americane

Oficialii iranieni consideră programul lor de rachete balistice un element-cheie de descurajare. Foto: Getty Images

SUA au distrus doar aproximativ o treime din arsenalul de rachete și drone al Iranului după o lună de război împotriva Iranului, care avea ca scop distrugerea capacităților de rachete balistice ale țării, potrivit Reuters, care citează cinci surse familiarizate cu datele parvenite serviciilor de informații americane. Astfel, deși majoritatea rachetelor Iranului nu sunt accesibile imediat regimului de la Teheran, țara încă deține un stoc considerabil, relatează The Guardian.

Sursele Reuters au precizat că aproximativ o treime din rachetele Teheranului au fost distruse, iar o altă treime a fost probabil avariată sau ascunsă în tuneluri subterane și buncăre. O evaluare similară a fost făcută și în privința arsenalului de drone al țării.

Aceste informații ale serviciilor americane contrazice declarația lui Donald Trump de joi, potrivit căreia Teheranul mai avea „foarte puține rachete”, precum și afirmațiile altor oficiali americani conform cărora războiul i-ar fi eliminat capacitățile de rachete balistice.

Oficialii iranieni consideră programul lor de rachete balistice un element-cheie de descurajare, în special având în vedere superioritatea militară vastă a SUA și a Israelului, care se află în raza de acțiune a arsenalului iranian și îl percep ca pe o amenințare directă.

Iranul a folosit rachete balistice și drone cu efecte devastatoare în ultima lună, continuând să lovească Israelul și infrastructuri energetice și publice esențiale din Golf, provocând daune uriașe economiei globale.

SUA și Israelul au declarat că distrugerea capacității de rachete balistice a Iranului este unul dintre principalele obiective ale războiului. Washingtonul a desfășurat în ultimele zile mii de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, în timp ce administrația analizează, potrivit relatărilor, o posibilă operațiune terestră pe insula Kharg, cu scopul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Problema cu strâmtoarea este următoarea: să spunem că facem o treabă excelentă. Spunem că am eliminat 99% din rachetele lor. 1% este inacceptabil, pentru că 1% înseamnă o rachetă care lovește coca unei nave care costă un miliard de dolari”, a spus, joi, Donald Trump.

Israelul a făcut, de asemenea, din depozitele și lansatoarele de rachete balistice unele dintre principalele ținte ale campaniei sale aeriene în Iran. Acesta susține că a „neutralizat” 335 sau 70% dintre lansatoarele de rachete ale Teheranului. Iranul și-a dispersat lansatoarele pe întreg teritoriul țării în încercarea de a evita detectarea și loviturile aeriene israeliene.

Numărul lansărilor a scăzut pe măsură ce Israelul și SUA își continuă campania de bombardamente, dar rachetele au reușit totuși să lovească Israelul și zona Golfului, în timp ce și sistemele de interceptare încep să se epuizeze.

Israelul, SUA și statele din Golf au cheltuit miliarde și au consumat stocuri critice de interceptori pentru a bloca valurile de rachete iraniene.

Un oficial american, vorbind sub protecția anonimatului, a sugerat că ar fi imposibil de evaluat exact stocul de rachete al Iranului, deoarece o mare parte este depozitată sub pământ. „Nu știu dacă vom avea vreodată un număr exact”, a spus acesta.

Iranul a lansat 15 rachete și 11 drone asupra Emiratelor Arabe Unite joi, potrivit ministerului apărării al EAU.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că vasta rețea de tuneluri reprezintă o provocare suplimentară în distrugerea stocului de rachete al Iranului, dar a spus că armata SUA va continua indiferent. „Le vânăm metodic, fără milă și copleșitor, așa cum nicio altă armată din lume nu poate face, iar rezultatele vorbesc de la sine”, a declarat el la începutul acestei luni.