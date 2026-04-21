SUA au sechestrat un petrolier cu țiței din Iran care naviga în Oceanul Indian, cu câteva ore înainte de expirarea armistițiului

2 minute de citit Publicat la 17:37 21 Apr 2026 Modificat la 17:38 21 Apr 2026

Soldați și elicoptere SUA la bordul navei M/T Tifani. Sursă foto: captură video / Departamentul american al Apărării / X

Forțele americane au abordat și sechestrat, în apele internaționale ale Oceanului Indian, un petrolier aflat sub sancțiuni pentru contrabandă cu petrol iranian în Asia, relatează Associated Press, care citează un anunț făcut marți de Departamentul Apărării al Statele Unite.

Într-o postare pe rețelele sociale, Pentagonul a precizat că forțele americane „au pus în aplicare o interdicție maritimă” și au abordat nava M/T Tifani „fără incidente”.

Clipul care însoțește postarea arată soldați americani și elicoptere pe puntea petrolierului.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War ?? (@DeptofWar) April 21, 2026

Este cea mai recentă mișcare din operațiunea prin care SUA au instituit blocada menită să oprească orice navă legată de Teheran, precum și vasele suspectate că transportă provizii care ar putea ajuta regimul Republicii Islamice cu bunuri care se întind de la arme și petrol la metale și electronice.

Interdicția aplicată navei M/T Tifani vine cu câteva ore înainte de expirarea unui armistițiu între SUA și Iran, în timp ce Pakistanul încearcă să intermedieze negocieri de pace între Washington și Teheran.

Ce se știe despre nava la bordul căreia au urcat soldații americani

Potrivit datelor de monitorizare navală, M/T Tifani a fost abordată marți în Oceanul Indian, în timp ce naviga între Sri Lanka și Indonezia.

Pentagonul a descris nava Tifani ca fiind „apatridă”, în ciuda faptului că arbora pavilionul statului Botswana.

Anunțul Departamentului american al Apărării nu a precizat exact unde sau la ce oră a fost abordată nava.

„Așa cum am precizat, vom continua eforturile globale de aplicare a legii maritime pentru a perturba rețelele ilicite și a intercepta navele sancționate care oferă sprijin material Iranului, oriunde operează acestea. Apele internaționale nu sunt un refugiu pentru navele sancționate”, se arată în postarea Pentagonului.

Oficial american: Navele iraniene sau care ajută Teheranul vor fi urmărite oriunde în lume

Generatorul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, a declarat săptămâna trecută că blocada SUA se va extinde dincolo de apele iraniene și de teatrul de operațiuni aflat sub controlul Comandamentului Central al SUA.

Potrivit lui Caine, „forțele americane din alte zone de responsabilitate vor urmări activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului”.

Generalul a indicat în mod special operațiunile din Pacific și a explicat că SUA vor viza navele care au părăsit Strâmtoarea Ormuz înainte de începerea blocadei.

Armata SUA a publicat, în context, o listă extinsă de bunuri pe care le consideră contrabandă, declarând că le va urmări și confisca de pe navele comerciale „indiferent de locație”.

Se precizează că orice „bunuri destinate unui inamic și care pot fi utilizate în conflicte armate” sunt „susceptibile de capturare în orice loc dincolo de teritoriul neutru”.