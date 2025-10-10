Suedia investeşte 317 milioane de euro în sisteme de apărare, după ce drone neidentificate au ameninţat diferite state europene

Suedia investeşte 317 milioane de euro de euro în sisteme de apărare, după ce drone neidentificate au ameninţat diferite state europene. Foto: Getty Images (foto cu caracter ilustrativ)

Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (circa 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunțat vineri ministrul apărării suedez, invocând o amenințare crescândă sub forma încălcării spațiului aerian, conform Agerpres.

"Încălcările recente și observările de drone ne reamintesc că amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a războiului modern. Trebuie să ne apărăm împotriva acestor lucruri", a avertizat ministrul apărării, Pal Jonson, pe rețeaua X.

Între alte măsuri, țara nordică membră a NATO va achiziționa sisteme pentru a doborî drone, va desfășura drone de vânătoare la bazele aeriene și va instala senzori de bruiaj, a menționat ministrul.

Un val de observări de drone a tulburat în ultima vreme aviația europeană, stârnind preocupări cu privire la atacuri hibride ce i-ar putea viza pe aliații Ucrainei din Europa. Rusia a negat implicarea în aceste incidente.

A fos alertă la baza NATO din Geilenkirchen

Un nou incident grav de securitate a avut loc, miercuri seara, la baza NATO din Geilenkirchen, Germania. O dronă neidentificată a intrat aparent în zona de interdicție aeriană de la baza aeriană. Conform publicației „Der Spiegel”, aeronava a fost detectată de senzori în jurul orei 19:00 și ar fi survolat pista la joasă altitudine timp de aproximativ un minut. La baza NATO au fost luate măsuri sporite de securitate.

Incidentul de la baza NATO din Geilenkirchen vine după ce spațiul aerian al NATO a fost încălcat în repetate rânduri de drone rusești, iar cancelarul german a spus că suspectează că Moscova se află în spatele majorității dronelor observate în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.

O fabrică de armament din UE acuză că sediile sale sunt survolate de drone străine

De asemenea, una dintre cele mai mari companii de apărare aeriană din Europa, care are un sediu şi la Liege, în Belgia, avertizează că fabricile sale ultrasecrete sunt surclasate de un număr tot mai mare de drone și dorește reguli clare privind modul de bruiaj sau doborâre a acestora.

Vedem mai multe drone decât acum câteva luni”, a declarat Alain Quevrin, directorul Thales Belgia. El a evidențiat observările de deasupra sitului companiei Évegnée Fort din regiunea estică Liège, singura unitate belgiană unde este autorizată să asambleze și să depoziteze explozibili pentru rachetele sale de 70 mm.