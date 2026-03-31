TikTok, Instagram, Snapchat şi YouTube, ameninţate cu sancţiuni în Australia: "Nu respectă legile"

Australia investighează TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat şi YouTube pentru încălcarea interdicției privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, relatează Le Monde şi AP. Autoritatea australiană de supraveghere a siguranței online consideră că unele mari companii tehnologice "nu respectă legile". În Franța, interdicția privind rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani urmează să fie dezbătută marți în Senat.

Conform AP, autoritatea australiană de supraveghere a siguranței online a anunțat astăzi că are în vedere să acționeze în instanță împotriva Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok și YouTube, susținând că nu fac suficient pentru a ține departe platformele lor de copiii australieni sub 16 ani.

Autorităţile din Australia au interzis în decembrie accesul persoanelor sub 16 ani pe câteva dintre cele mai populare reţele sociale din lume, invocând necesitatea de a proteja mințile tinere de aşa-numiţii "algoritmi prădători" plini de sex și violență. Ulterior, decizia lor a fost urmată de mai multe naţiuni precum Indonezia sau Brazilia, iar în Franţa, Parlamentul examinează în prezent un proiect în acelaşi sens.

La trei luni de la intrarea în vigoare a legii, agenţia de siguranţă online din Australia a raportat că peste cinci milioane de conturi aparţinând utilizatorilor minori australieni au fost şterse.

Pe de altă parte, oficialii din cadrul Comisiei eSafety au mai spus că a constatat că o "proporţie semnificativă de copii australieni" încă vizionează platforme interzise, ​​invocând „preocupări majore” cu privire la Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok şi YouTube.

"Legile australiene pentru reţelele sociale, lider la nivel mondial, nu eşuează. Dar giganţii tehnologiei nu le respectă. Australia nu va lăsa giganţii reţelelor sociale să ne considere idioţi", a declarat ministra Comunicaţiilor, Anika Wells, reporterilor.

Ulterior, aceasta a mai făcut următoarele precizări: "Nimic din toate acestea nu este chiar dificil pentru giganţii tehnologiei, care sunt companii inovatoare, de miliarde de dolari. Dacă aceste companii doresc să facă afaceri în Australia, trebuie să respecte legile australiene".

Australia va decide asupra posibilelor sancţiuni până la jumătatea anului 2026. Companiile vizate de interdicţie riscă amenzi de până la 25 de milioane de euro dacă sunt găsite vinovate de încălcarea legii australiane.

Implementarea acestei interdicţii este analizată în mod deosebit în întreaga lume, în special de ţările care încearcă să creeze interdicţii similare.

Începând cu luna martie, Brazilia a legat conturile acestor utilizatori de cele ale părinţilor lor, iar legi sunt în curs de dezvoltare în mai multe ţări europene, precum Franţa, unde interzicerea reţelelor sociale pentru sub 15 ani este dezbătută marţi în Senat.

Indonezia a interzis reţelele sociale săptămâna trecută pentru cei sub 16 ani, sau 70 de milioane de minori. Guvernul său i-a anunţat pe giganţii internetului Google şi Meta pentru "nerespectarea" măsurii, a anunţat marţi ministrul Comunicaţiilor.

În Australia, companiile de reţele sociale poartă întreaga responsabilitate pentru a verifica dacă utilizatorii au 16 ani sau mai mult. Unii spun că folosesc instrumente de inteligenţă artificială (AI) pentru a determina vârsta din fotografii, iar unii utilizatori pot alege să încarce un act de identitate.

Majoritatea companiilor afectate s-au angajat să respecte legea, dar au avertizat că aceasta ar putea împinge adolescenţii către platforme mai puţin reglementate şi mai periculoase.

Ei trebuie să demonstreze că au luat "măsuri rezonabile" pentru a exclude tinerii adolescenţi, deşi rămâne neclar în acest stadiu cum va interpreta guvernul această cerinţă.

Meta, compania-mamă a Facebook şi Instagram, a spus că demonstrarea cu exactitate a vârstei utilizatorilor este "o provocare la nivel de industrie". Grupul a declarat pentru AFP că "va continua să investească în măsuri de aplicare pentru detectarea şi ştergerea conturilor sub 16 ani".

Platforma de partajare a fotografiilor Snapchat a asigurat AFP că este "pe deplin angajată în implementarea măsurilor rezonabile prevăzute de legislaţie" şi a blocat, până în prezent, 450.000 de conturi.

TikTok a spus că nu are niciun comentariu, în timp ce solicitările către YouTube au rămas fără răspuns.

Reddit a depus un recurs împotriva interdicţiei din Australia, numind-o "greşită din punct de vedere juridic". Potrivit companiei, cu sediul în Statele Unite, verificarea vârstei ridică preocupări serioase privind confidenţialitatea, deoarece colectarea datelor cu caracter personal prezintă un risc de scurgeri sau de hacking.