“Totul se cutremura. Am fugit să ies din acel iad”. Mărturia colegilor românului care a murit în urma prăbușirii turnului din Roma

3 minute de citit Publicat la 10:19 04 Noi 2025 Modificat la 10:24 04 Noi 2025

Prăbușirea turnului Torre dei Conti, comparat cu un iad de colegii românului care a murit. FOTO: Hepta

Colegii lui Octav Stroici, românul de 66 de ani care și-a pierdut viața în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma, au oferit mărturii emoționante despre incident. Ei au precizat că prăbușirea s-a produs în câteva secunde și doar norocul a făcut ca să nu aibă soarta tragică a colegului lor.

„Totul se prăbușea, am încercat să scăpăm, dar apoi nu-mi mai amintesc nimic”, a relatat unul dintre muncitori, în vârstă de 64 de ani, pentru Corriere Dela Sera.

El este internat cu răni grave în spitalul San Giovanni Addolorata. Are un traumatism cranian, dar este conștient și a putut oferii detalii despre primele momente al prăbușirii turnului Torre dei Conti:

„Eram la etajul patru al schelei, curățam tencuiala când am auzit un zgomot”, a spus Gaetano.

„Am văzut praf ridicându-se de la o prăbușire în arcul de lângă zona liftului și am fugit imediat la parter. Totul se cutremura, iar când eram la etajul doi, s-a produs prăbușirea. Din acel moment, nu-mi mai amintesc nimic.”

Originar din Cosenza, fără familie apropiată, are aproape aceeași vârstă cu colegul său Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani din Suceava (nord-estul țării), care a fost lovit de cărămizi pentru că se afla în interiorul structurii.

Stroici a locuit mai mulți ani în Italia cu soția sa, care a fost martoră la munca echipelor de salvare alături de ambasadorul român Gabriela Dancău și de cei doi colegi ai soțului ei, tot români, care au fost nevătămați în prăbușire.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”, spune unul dintre ei.

Prăbușirea turnului Torre dei Conti, comparat cu un iad

“Un nor imens ne-a învăluit în timp ce molozul cădea. Am fugit imediat să ies din acel iad. Am observat un furtun pe un balcon și am crezut că pot ieși cu el, dar pompierii și doi colegi m-au salvat”

Schela pe care stătea cu ceilalți doi a rezistat, iar o macara i-a coborât apoi: „Mi-a fost frică, desigur”, continuă el, „dar acum suntem cu toții aici pentru colegul și prietenul nostru.”

Amintirea celuilalt coleg despre acele momente este aproape identică: „Totul s-a întâmplat brusc”, repetă el, încă în stare de șoc.

„Este imposibil de descris ce s-a întâmplat. Când ne-am dat seama că suntem în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a învăluit și, din fericire, și pe salvatori la scurt timp după aceea.”

Prietenii lui Stroici au fost martori la a doua prăbușire la aproximativ o oră după prima, când erau deja în siguranță, dar știind deja că unul dintre ei se afla încă în dărâmături. Corpurile lor erau acoperite de praf și zgârieturi, dar, parțial pentru a rămâne aproape de compatriotul lor, au refuzat să fie duși la spital după ce au primit îngrijirile inițiale la fața locului.

Octav Stroici a murit după ce a stat 11 ore sub dărâmături

Noua prăbușire nu a făcut decât să le sporească îngrijorarea pentru colegul lor. Românul blocat 11 ore sub dărâmăturile turnului prăbuşit la Roma, în Italia, a murit în noaptea de luni spre marți, la spital. A suferit un stop cardiac imediat ce a fost urcat în ambulanță.

Peste 150 de pompieri au participat la operațiune dramatică de salvare. Soția lui a asistat la operațiune, alături de ambasadoarea României la Roma. Alţi trei bărbaţi tot de naţionalitate română au fost scoşi din turnul prăbuşit, însă unul dintre ei este acum în stare critică la spital.

Tragedia s-a întâmplat în timpul lucrărilor de renovare a turnului medieval. Reacţii au venit inclusiv de la premierul Giorgia Meloni, care a transmis un mesaj de solidaritate. Potrivit presei italiene, muncitorul român mort avea 66 de ani şi era din Suceava. Locuia de mai mulţi ani în Italia alături de familia lui.