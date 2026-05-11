Trenurile ”bullet” vor înlocui avioanele. Avertismentul unui ministru din India pentru companiile aeriene

Publicat la 19:08 11 Mai 2026

În China, trenurile de mare viteză "bullet trains" au redus semnificativ timpii de călătorie. Sursa: Hepta

"Bullet trains", trenurile de mare viteză care ar urma să circule pe rețeaua feroviară plănuită de India şi care ar atinge viteze de 250 km/h, ar putea reduce drastic cererea de zboruri cu avionul pe mai multe rute scurte aglomerate, a declarat, luni, ministrul Căilor Ferate, Ashwini Vaishnaw, notează Railway Supply.

Vaishnaw a menționat că sunt vizate rute precum Mumbai-Pune, Hyderabad-Bengaluru și Bengaluru-Chennai. El a spus că aceste sectoare interne ar putea înregistra o schimbare puternică a numărului de pasageri de la transportul aerian la transportul feroviar odată ce serviciile de tren de mare viteză devin operaționale. El a adăugat că investitorii din companiile aeriene ar trebui să reevalueze așteptările de creștere pentru aceste rute.

„Nimeni nu va zbura pe aceste rute”, a spus Vaishnaw, referindu-se la efectul trenului de mare viteză asupra mai multor coridoare cheie.

Impactul trenurilor de mare viteză în alte ţări

Vaishnaw a mai declarat că trenurile de mare viteză au schimbat deja călătoriile interurbane de pasageri în Japonia, China și Coreea de Sud. Pe aceste piețe, serviciile feroviare domină mai multe rute aglomerate de pasageri.

Potrivit lui Vaishnaw, rețeaua propusă ar reduce timpul de călătorie între Mumbai și Pune la 48 de minute. Pune-Hyderabad ar dura 1 oră și 55 de minute. Hyderabad-Bengaluru ar dura 2 ore și 8 minute. Chennai-Hyderabad ar dura 2 ore și 55 de minute, iar Bengaluru-Chennai ar dura 78 de minute.

Vaishnaw a spus că rute precum Mumbai-Pune și Bengaluru-Chennai vor fi „dominate în proporție de 99% de căile ferate” după ce serviciile de mare viteză vor începe să funcționeze.

El a dat drept exemplu legăturile feroviare de mare viteză dintre Tokyo, Nagoya, Kyoto și Osaka din Japonia.

Coridoarele trenurilor de mare viteză și achiziția de terenuri

Vaishnaw a mai spus că achiziția de terenuri pentru rutele planificate va începe în curând. În plus, el a spus că cea mai mare parte a investiției va merge către contractorii și furnizorii indieni. „Practic, întreaga sumă” va intra în economia internă prin participarea locală, a spus el. Întregul proiect al trenurilor de mare viteză presupune o investiţie de 125 de miliarde de dolari.

Primul lot de trenuri de mare viteză din India este așteptat să înceapă să circule pe 15 august 2027.