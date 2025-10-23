Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri mondiali

Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri mondiali. Foto: Getty Images

Preşedinţii Statelor Unite şi Chinei, Donald Trump şi Xi Jinping, se vor întâlni pe 30 octombrie la Gyeongju, în Coreea de Sud, a anunţat Casa Albă joi, în timp ce negocierile comerciale dintre Washington şi Beijing sunt în impas, potrivit Agerpres.

Întâlnirea, care va avea loc în marja summitului liderilor din ţările reunite în Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), se va desfăşura în ultima zi a turneului asiatic al lui Trump.

Preşedintele american va pleca vinerea aceasta spre Malaezia, apoi va vizita Japonia şi, în final, va participa la summitul din Coreea de Sud, după care va reveni în SUA.

SUA şi China negociază un acord comercial

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Xi Jinping, prima lor discuţie faţă în faţă în al doilea mandat al preşedintelui republican al SUA, va avea loc în timp ce ţara sa şi China negociază un acord comercial, tratative marcate de divergenţe şi ameninţări reciproce.

Trump a recunoscut săptămâna trecută că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a ameninţat China nu vor fi sustenabile, dar a acuzat Beijingul pentru impasul negocierilor comerciale după ce acesta a înăsprit controlul asupra exporturilor de metale rare.

Metalele rare (pământurile rare) sunt esenţiale pentru tehnologiile avansate şi pentru industria militară, iar China domina piaţa internaţională a acestor resurse minerale. După ce Beijingul a decis înăsprirea controlului asupra acestor metale, Trump a reacţionat ameninţând cu taxe vamale suplimentare de 100% asupra produselor importate din China, plus măsuri de control a exporturilor de produse software esenţiale către ţara asiatică.

Aceste noi taxe şi măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 noiembrie, cu nouă zile înainte să expire un armistiţiu comercial pe care SUA şi China l-au convenit mai devreme anul acesta pentru a-şi da un răgaz de negociere a unui acord comercial, după ce la începutul anului se lansaseră într-un război comercial cu creşteri reciproce de taxe vamale.

Întrebat într-un interviu difuzat vinerea trecută de Fox News dacă o asemenea creştere a taxelor vamale este sustenabilă şi despre efectele ei asupra economiei, Trump a răspuns: "Nu este sustenabilă, dar asta este cifra". "Ei m-au forţat să fac asta", a susţinut în continuare Trump, referindu-se la decizia Chinei de a creşte controlul asupra exporturilor de metale rare.

Ministerul chinez al Comerţului a emis în aceeaşi zi o declaraţie în care acuză Statele Unite că, după instalarea noii administraţii a lui Trump în ianuarie, au subminat sistemul comercial multilateral bazat pe reguli, menţionând impunerea de taxe vamale, politicile comerciale discriminatorii şi sancţiunile unilaterale, acţiuni care contravin angajamentelor asumate de SUA în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

China oprește achizițiile de petrol rusesc, după sancțiunile SUA

Vladimir Putin primește o lovitură de la aliatul său de la Beijing, Xi Jinping. Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc, relatează BBC Russia, care citează agenția de presă Reuters. Decizia vine după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii de petrol ale Moscovei.

Astfel, toate aceste companii chineze vor înceta achiziția de petrol rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt. Decizia vine la scurt timp după ce rafinăriile din India au decis să reducă drastic importurile de petrol rusesc.