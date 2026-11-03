Trump anunță că SUA tocmai au primit „cadou” Groenlanda de la europeni. „Știați asta?”

1 minut de citit Publicat la 22:27 03 Noi 2026 Modificat la 22:27 03 Noi 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a numit Groenlanda drept „cel mai mare cadou” pe care Statele Unite l-au primit vreodată, informează Politico.

„Țineți minte, (Europa) tocmai a oferit Statelor Unite cel mai mare cadou pe care l-am primit vreodată. Știți care a fost? Groenlanda. Tocmai am primit Groenlanda, știați asta, nu-i așa?” a spus el în timpul unei emisiuni la Fox News, despre alegerile midterm pentru Congresul SUA.

Extrasul din emisiune, cu declarația lui Trump despre Groenlanda, a fost apoi publicat de Departamentul de Stat al SUA, pe rețeaua X.

Politico a precizat că Trump s-a referit, de fapt, la acordul militar încheiat între SUA și Danemarca, pe tema Groenlandei.

Până în septembrie, Trump a insistat în repetate rânduri, invocând motive de securitate națională, ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, insula din Atlantic, bogată în minerale, care este un teritoriu cu guvernare autonomă în cadrul Regatului Danemarce.

Fixarea lui pe această idee și refuzurile sale repetate de a exclude folosirea forței militare pentru a prelua teritoriul — precum și folosirea tarifelor împotriva țărilor aliate pe care le vedea ca obstacole — au întins alianța NATO aproape de punctul de rupere.

La summitul anual NATO din iulie, Trump a spus că insula „ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca”, provocând avertismente din partea liderilor europeni care susțin că teritoriul nu este de vânzare și că viitorul său ar trebui lăsat în mâinile oamenilor săi.

În septembrie, Trump a semnat un acord de apărare cu prim-miniștrii din Groenlanda și Danemarca, punând capăt tensiunii. Acordul extinde accesul și prezența militară a SUA și oferă de facto țărilor NATO exclusivitate în minerit, recunoscând în același timp suveranitatea Danemarcei și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.