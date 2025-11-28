Tsipras dezvăluie că Obama a sprijinit Grecia în 2015 pentru a nu ieși din zona euro, în timp ce Putin a refuzat să acorde ajutor

3 minute de citit Publicat la 16:37 28 Noi 2025 Modificat la 16:37 28 Noi 2025

Alexis Tsipras a făcut aceste dezvăluiri în memoriile sale / foto: Getty Images

Fostul prim-ministru elen Alexis Tsipras dezvăluie în memoriile sale că, în 2015, președintele american de atunci, democratul Barack Obama, i-a oferit ajutor pentru a împiedica ieșirea Greciei din zona euro, în timp ce liderul rus Vladimir Putin a refuzat să acorde un sprijin simbolic Atenei, considerând că, dacă ar fi făcut-o, era ca și cum ar fi aruncat bani la gunoi, informează EFE, potrivit Agerpres.

Cartea lui Tsipras, fost prim-ministru al Greciei din 2015 până în 2019, din partea partidului de stânga Syriza, este intitulată 'Itaca', numele insulei lui Ulise, simbol al mult așteptatei sale întoarceri acasă în Odiseea lui Homer. În memoriile sale, Tsipras povestește lunile dramatice de confruntare dintre guvernul elen și instituțiile Uniunii Europene (UE) pe tema celui de-al treilea plan de salvare financiară a țării.

Dezvăluirile au redeschis dezbaterea în Grecia despre modul în care a fost gestionată criza datoriilor suverane care a zguduit țara între 2010 și 2018 și despre rolul jucat de Tsipras în referendumul pe care l-a convocat în 2015, precum și în negocierile tensionate cu alți lideri europeni.

Telefonul lui Obama

Potrivit lui Tsipras, Obama l-a avertizat în 2015 că în interiorul UE s-a creat un „bloc foarte puternic” care dorea, „în principal din motive politice”, să împiedice încheierea negocierilor și, astfel, să expulzeze Grecia din zona euro.

Fostul prim-ministru scrie că Obama l-a avertizat despre acest lucru într-un apel telefonic din 13 iulie 2015, cu doar câteva ore înainte de participarea lui Tsipras la reuniunea de urgență a Consiliului European din aceeași zi, unde urma să se decidă viitorul Greciei în zona euro.

Politicianul de stânga povestește că Obama l-a felicitat pentru rezultatul referendumului din 5 iulie, în care grecii au spus 'nu' condițiilor pe care UE le stabilise pentru a acorda Greciei un al treilea plan de salvare financiară.

Obama i-a spus fostului prim-ministru elen că victoria lui „nu”, pe care Tsipras a susținut-o, „i-a consolidat poziția politică în Grecia', dar, în același timp, „a unit forțele” din cadrul UE care doreau să expulzeze țara din zona euro.

„S-a terminat”

Tsipras descrie acea reuniune dramatică a Consiliului European care a durat aproximativ 17 ore și în timpul căreia au existat momente în care țara s-a trezit cu un picior în afara zonei euro.

„Bine, vă puteți întoarce în țările voastre și să le spuneți oamenilor voștri că ați decis să expulzați Grecia din zona euro. Dar spuneți-le clar că responsabilitatea este a voastră”, susține Tsipras că le-a transmis celorlalți 27 de lideri europeni într-un moment în care negocierile păreau să fi ajuns într-un impas.

„Nu am mai suportat, m-am ridicat și am plecat fără să mă uit în urmă”, continuă Tsipras, adăugând că după aceasta s-a dus în camera în care se aflau ceilalți membri ai echipei sale de negociatori, cărora le-a spus:

„În acest moment avem drahma (moneda Greciei înainte de a intra în zona euro). S-a terminat”.

Fostul prim-ministru elen subliniază că, datorită intervenției președintelui de atunci al Consiliului European, Donald Tusk, și a președintelui francez, Francois Hollande, s-a insistat asupra căutării unei „căi de mijloc”, permițând în cele din urmă ajungerea la un acord.

Refuzul lui Putin

În altă parte a cărții, Tsipras descrie o întâlnire tensionată la Sankt-Petersburg cu președintele rus Vladimir Putin.

În căutarea unui „respiro” financiar, Tsipras a cerut Moscovei să facă o achiziție simbolică între 200 și 300 de milioane de euro în bonuri de trezorerie grecești.

Potrivit lui Tsipras, răspunsul lui Putin a fost „brutal de direct”: „Mi-a spus că ar prefera să dea acei bani unui orfelinat, pentru că a-i da Greciei ar fi ca și cum i-ar arunca la gunoi”.

Politicianul de stânga, a cărui carte a fost publicată luni pe fondul speculațiilor că și-ar putea pregăti revenirea în politică cu un nou partid, mai povestește și că Putin l-a îndemnat să 'ajungă la un acord' cu cancelarul german de atunci, Angela Merkel.

În memoriile sale, Tsipras o descrie pe Merkel drept o persoană „care știe să asculte și dorește să promoveze schimbul de opinii într-un mod constructiv”.