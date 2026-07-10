Turcia încearcă să scape de sistemele ruseşti de apărare aeriană S-400 şi i-a cerut voie Moscovei să le vândă altei ţări

Turcia încearcă să scape de sistemele ruseşti de apărare aeriană S-400. FOTO: Hepta

Pentru a face în sfârșit pace cu Washingtonul și a obține avioane de vânătoare stealth F-35 de a cincea generație, Turcia încearcă să scape de sistemele rusești de apărare aeriană S-400, notează The Moscow Times. Oficiali turci au declarat că Ankara a solicitat acordul Moscovei pentru a le revinde altei ţări. Potrivit publicației turcești Hurriyet, această țară ar putea fi Emiratele Arabe Unite sau Qatar.

Ankara a propus acest plan în ultimele săptămâni, înainte de summitul NATO. În urmă cu câteva luni, președintele Erdoğan a propus returnarea sistemelor S-400 către Rusia, dar această idee, potrivit oficialilor turci, nu a fost susținută. Turcia a propus, de asemenea, predarea controlului către SUA, dar păstrarea rachetelor pentru circumstanțe excepționale.

Acest lucru, credea Ankara, ar înlătura temerile că datele colectate de S-400 ar putea compromite capacitățile stealth ale F-35. Cu toate acestea, Washingtonul nu a fost mulțumit cu această opțiune.

Între timp, jurnalistul Abdulkadir Selvi de la Hurriyet a scris vineri că, potrivit informațiilor sale, sistemele S-400 au fost vândute unei țări terțe, iar „acordul va fi anunțat astăzi”. Cumpărătorul ar fi o țară din Golful Persic: potrivit unor surse ale lui Selvi, este vorba de Emiratele Arabe Unite; conform altora, este vorba de Qatar.

„Ultimele detalii erau finalizate ieri”, scrie Selvi. „Au spus că ultimele probleme rămase au fost rezolvate până la miezul nopții.”

Însă transferul S-400 către o țară terță s-ar putea să nu rezolve problema, deoarece senatorii americani au declarat săptămâna aceasta că acest lucru nu ar aborda preocupările legate de securitate, notează Bloomberg.

SUA au refuzat să vândă avioane F-35 Turciei chiar și în timpul președinției lui Trump, după ce au primit avioane S-400 rusești în 2019. Au fost impuse sancțiuni Turciei, ale cărei relații cu NATO se deterioraseră la acea vreme. Congresul trebuie acum să le ridice dacă Trump decide cu adevărat să ridice restricțiile și să transfere avioanele de luptă în Turcia.

Acum, SUA vând Turciei avioane F-35

După sosirea sa la Ankara, marți, președintele american a indicat că va permite Turciei să achiziționeze avioane F-35. „Nu vrem să impunem sancțiuni prietenilor noștri”, a adăugat Trump, spunând că, dacă nu ar fi fost Erdogan, nu ar fi participat deloc la summit.

Kremlinul a anunțat vineri că este în contact cu Turcia în legătură cu S-400. „Pot spune un lucru: aceasta este o problemă extrem de sensibilă”, a declarat Dmitri Peskov. „Am avut contacte cu partea turcă pe această temă. Și vom continua să facem acest lucru”.