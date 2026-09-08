UE condamnă funeraliile lui Ratko Mladic cu onoruri militare: "Imaginile sunt șocante. Contrazic valorile pentru drumul Serbiei în UE"

Funeraliile de luni ale lui Ratko Mladic, cu onoruri militare și în prezența unor membri ai guvernului sârb. FOTO: Getty Images

Funeraliile de luni ale lui Ratko Mladic, cu onoruri militare și în prezența unor membri ai guvernului sârb, "contrazic valorile care stau la baza drumului Serbiei către Uniunea Europeană", au avertizat marți președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Imaginile de la funeraliile lui Ratko Mladic sunt șocante (...). Elementele de sprijin oficial și prezența unor înalți oficiali sârbi la funeralii sunt regretabile. Acestea demonstrează un eșec în confruntarea cu un capitol întunecat din istoria recentă a Europei și contrazic valorile care stau la baza drumului Serbiei către UE", au scris cei doi lideri europeni pe rețelele sociale.

The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.



Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Von der Leyen și Costa au subliniat că Mladic, condamnat la închisoare pe viață pentru genocid pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, precum și pentru crime împotriva umanității și crime de război legate de asediul orașului Sarajevo, a murit ispășind acea pedeapsă și era un "criminal de război", scrie Agerpres care citează EFE.



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"Gândurile noastre sunt alături de toate victimele crimelor comise în fosta Iugoslavie", au transmis cei doi lideri europeni.



Cel supranumit 'Măcelarul din Balcani', care a murit la vârsta de 84 de ani la sfârșitul lunii august într-o celulă din Haga, a fost înmormântat luni, după o ceremonie care a avut loc la Biserica Sfântul Luca din Belgrad, unde membri ai armatei sârbe au acoperit sicriul cu steagurile Serbiei și Republicii Srpska.



Mii de persoane au ajuns încă de dimineață la mica Biserică Ortodoxă Sârbă "Sfântul Luca" din Belgrad pentru a-i aduce un omagiu lui Mladic, considerat în continuare un erou de mulți sârbi. Pe sicriu au fost așezate șapca militară și sabia sa, iar acesta a fost flancat de bărbați îmbrăcați în uniforme militare, scrie AP News.

Potrivit televiziunii publice sârbe RTS, președintele țării, Aleksandar Vucic, nu a asistat la funeralii, dar fiul său, Danilo, a fost prezent, la fel ca și ministrul apărării sârb, Bratislav Gasic, ministrul justiției, Nenad Vujic, și alți membri ai actualului guvern. De asemenea, în imagini apar fostul președinte al Republicii Srpska, Milorad Dodik, ambasadorul Rusiei în Serbia, Aleksandr Boțan-Harcenko, și fostul ministru al apărării și lider de dreapta din Grecia, Panos Kammenos (2015-2019).

Unii din cei în doliu nu treceau doar prin fața catafalcului pentru a-i aduce un ultimul omagiu celui supranumit de presa internațională 'măcelarul din Balcani', ci se opreau pentru a-i săruta sicriul depus în biserica ortodoxă Sfântul Luca din Belgrad. Pe măsură ce se aduna mulțimea, poliția a început să închidă străzile adiacente.

Mulți din cei prezenți purtau tricouri cu mesaje elogioase pentru Mladic, au observat reporterii AFP, scrie Agerpres. Imaginile aeriene arătau o coadă de sute de oameni formată înainte de deschiderea ușilor bisericii.

În apropiere erau desfășurate steaguri sârbești și o banderolă imensă deasupra străzii, cu mesajul 'Bun-venit, generale, mulțumiri mamei tale că a adus pe lume un erou ca să se întoarcă gloria Serbiei Mari'.

Mladic a fost condamnat în 2017 pentru organizarea masacrului a peste 8.000 de musulmani la Srebrenica, în 1995, pentru asediul de mai mulți ani al capitalei bosniace Sarajevo și pentru alte crime de război, inclusiv înființarea unor lagăre de concentrare pentru civili non-sârbi și soldați inamici.

După moartea lui Mladic, admiratorii săi naționaliști au organizat priveghiuri, au pictat mai multe murale cu imaginea sa în Belgrad și au aprins torțe în memoria lui. Duminică seară, suporterii unei echipe de fotbal au afișat o imagine uriașă a lui Mladic și i-au scandat numele în timpul unui meci disputat la Belgrad.