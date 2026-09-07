Serbia sfidează avertismentele UE. Trupul lui Ratko Mladic a fost depus la Belgrad, sicriul este flancat de militari

Serbia sfidează avertismentele UE. Trupul lui Ratko Mladic a fost depus la Belgrad, sicriul este flancat de militari. FOTO: Profimedia Images

Trupul lui Ratko Mladic, comandantul sârbilor bosniaci care a murit în timp ce ispășea o condamnare pe viață pentru crime de război, a fost depus luni la Belgrad. Astfel, Serbia a sfidat avertismentele Uniunii Europene privind organizarea unor omagii publice pentru fostul lider militar, condamnat pentru genocid în timpul războiului din Bosnia.

Mii de persoane au ajuns încă de dimineață la mica Biserică Ortodoxă Sârbă "Sfântul Luca" din Belgrad pentru a-i aduce un omagiu lui Mladic, considerat în continuare un erou de mulți sârbi. Pe sicriu au fost așezate șapca militară și sabia sa, iar acesta a fost flancat de bărbați îmbrăcați în uniforme militare, scrie AP News.

Presa sârbă favorabilă guvernului a relatat că pentru Mladic vor fi onoruri militare complete, iar Patriarhul Porfirije, liderul Bisericii Ortodoxe Sârbe, va conduce slujba de înmormântare.

"A fost un om care și-a dat totul în viață pentru poporul sârb", a declarat Milan Dobric, unul dintre cei veniți la ceremonie, care a călătorit din Kosovo pentru înmormântare. "Mă bucur că în această dimineață oamenii vin să îi aducă un respect deosebit."

Unii din cei în doliu nu treceau doar prin fața catafalcului pentru a-i aduce un ultimul omagiu celui supranumit de presa internațională 'măcelarul din Balcani', ci se opreau pentru a-i săruta sicriul depus în biserica ortodoxă Sfântul Luca din Belgrad. Pe măsură ce se aduna mulțimea, poliția a început să închidă străzile adiacente.

Mulți din cei prezenți purtau tricouri cu mesaje elogioase pentru Mladic, au observat reporterii AFP, scrie Agerpres. Imaginile aeriene arătau o coadă de sute de oameni formată înainte de deschiderea ușilor bisericii.

În apropiere erau desfășurate steaguri sârbești și o banderolă imensă deasupra străzii, cu mesajul 'Bun-venit, generale, mulțumiri mamei tale că a adus pe lume un erou ca să se întoarcă gloria Serbiei Mari'.

Sicriul acoperit cu drapele naționale, adus în Serbia cu un avion de stat și primit la Belgrad cu onoruri militare, urma să rămână în biserică timp de cinci ore; apoi cortegiul funerar îl va însoți pe ultimul drum destul de scurt către cimitir.

Mladic a murit la vârsta de 84 de ani, pe 27 august, la Haga, în Țările de Jos, în timp ce ispășea o condamnare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise de trupele sale în timpul războiului din Bosnia, desfășurat între 1992 și 1995.

Deși funeraliile au fost organizate oficial de familia lui Mladic, guvernul sârb a trimis săptămâna trecută un avion pentru a aduce trupul acestuia la Belgrad. Soldații au transportat sicriul învelit în drapelul național. Sâmbătă, la o bază oficială a armatei sârbe, a avut loc o ceremonie militară în memoria fostului comandant.

Președintele populist Aleksandar Vucic a descris funeraliile drept "o revărsare de emoție", susținând că aceasta "nu are nimic de-a face cu faptul că Vucic a permis sau nu ceva".

Serbia este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și s-a confruntat cu critici puternice după decizia de a-l omagia pe Mladic după moartea sa.

Marta Kos, comisarul european pentru extindere, și-a anulat o vizită programată în Serbia, în semn de protest. Ea a argumentat că "glorificarea din jurul morții sale este incompatibilă cu valorile pe care se bazează parcursul către UE".

Serbia, care a sprijinit forțele sârbilor bosniaci în timpul războiului, continuă să își apere rolul din acea perioadă și acuză Occidentul de părtinire împotriva sârbilor.

Vucic a declarat că "noi, sârbii, am fost persecutați și hărțuiți timp de 30-40 de ani... întotdeauna suntem vinovați, indiferent ce se întâmplă". El a adăugat: "Oamenii pur și simplu nu mai acceptă asta".

Vucic, care nu participă la înmormântare, a acuzat-o anterior pe Marta Kos că "minte". Președintele sârb și-a intensificat retorica antioccidentală înaintea alegerilor parlamentare anticipate, așteptate luna viitoare.

Mai mulți oficiali europeni au criticat Serbia, alături de lideri din regiune și rude ale victimelor lui Mladic din timpul războiului din Bosnia. Conflictul s-a soldat cu peste 100.000 de morți și a lăsat peste un milion de oameni fără locuințe înainte de încheierea sa, în 1995, printr-un acord de pace negociat cu sprijinul Statelor Unite.

Mladic a fost condamnat în 2017 pentru organizarea masacrului a peste 8.000 de musulmani la Srebrenica, în 1995, pentru asediul de mai mulți ani al capitalei bosniace Sarajevo și pentru alte crime de război, inclusiv înființarea unor lagăre de concentrare pentru civili non-sârbi și soldați inamici.

După moartea lui Mladic, admiratorii săi naționaliști au organizat priveghiuri, au pictat mai multe murale cu imaginea sa în Belgrad și au aprins torțe în memoria lui. Duminică seară, suporterii unei echipe de fotbal au afișat o imagine uriașă a lui Mladic și i-au scandat numele în timpul unui meci disputat la Belgrad.

Serbia refuză să recunoască faptul că la Srebrenica a fost comis un genocid și descrie masacrul drept o "crimă îngrozitoare". Anul trecut, Serbia l-a înmormântat pe un alt criminal de război condamnat, fostul șef al Statului Major al armatei, Nebojsa Pavkovic, cu onoruri militare complete, într-un cimitir destinat personalităților.

Aderarea Serbiei la UE a intrat în impas din cauza regresului democratic și a refuzului lui Vucic de a se alătura sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei.

Srebrenica, desemnată de ONU drept "zonă sigură" pentru bosniaci, adică musulmani bosniaci, a fost în cele din urmă ocupată de forțele sârbe. Acestea i-au obligat pe bărbați și băieți să se dezbrace, i-au ucis, iar apoi trupurile au fost îngropate în gropi comune. Războiul a început după destrămarea fostei Iugoslavii, când sârbii etnici din Bosnia au preluat controlul asupra unor vaste teritorii bosniace, cu scopul de a forma propriul stat și de a-l uni cu Serbia.