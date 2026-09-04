Funeraliile fostului lider al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić, provoacă furie la Bruxelles: "Ar echivala cu trântirea ușii aderării"

„O înmormântare de stat ar fi inacceptabilă”, a declarat vineri ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne. FOTO: Profimedia Images

Ratko Mladić, fostul comandant al armatei sârbilor bosniaci condamnat pentru crime de război, a fost repatriat în Serbia, unde urmează să fie înmormântat. Posibilitatea organizării unei ceremonii cu onoruri de stat a stârnit reacții dure în Uniunea Europeană, oficialii europeni avertizând că un astfel de gest ar putea afecta și mai mult parcursul Serbiei către aderarea la UE, potrivit Euronews.

În timp ce ministrul sârb al Justiției, Nenad Vujić, a declarat săptămâna trecută că Mladić va fi înmormântat cu onoruri de stat, președintele Aleksandar Vučić a spus ulterior că familia va decide asupra organizării funeraliilor, iar până acum nu au fost confirmate planuri oficiale.

Potrivit relatărilor presei sârbe, o ceremonie comemorativă ar putea avea loc sâmbătă, urmată de o înmormântare într-o suburbie a Belgradului, luni.

Vorbind cu jurnaliștii vineri dimineață, la Dublin, Kos a declarat: „Aducerea rămășițelor lui Ratko Mladić la Belgrad va fi un test foarte important.”

„În Serbia se întâmplă multe lucruri în această perioadă (...) și toate acestea ar putea avea un impact asupra modului în care statele membre evaluează Serbia.”

Ea a adăugat că modul în care va fi organizată înmormântarea lui Mladić va fi analizat în raport cu alinierea Belgradului la politica externă și de securitate a UE, o condiție esențială pentru aderarea la blocul comunitar.

„O înmormântare de stat ar fi inacceptabilă”, a declarat vineri ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, în fața presei, la marginea unei reuniuni ministeriale. „Înțeleg că, de fapt, nu va avea loc o înmormântare de stat, dar este posibil ca persoane importante din guvern să îi aducă un omagiu acelui om. Acest lucru nu este acceptabil.”

„Este un pas care îndepărtează Serbia de valorile fundamentale ale UE, respectul pentru demnitatea umană, drepturile omului și lupta împotriva impunității mergând în direcția opusă celei așteptate de la o țară candidată la UE”, a scris pe X ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot.

Controversele privind funeraliile au ajuns până la nivelul șefilor de stat. La o conferință desfășurată la începutul acestei săptămâni, premierul croat Andrej Plenković a avertizat Serbia că acordarea celor mai înalte onoruri criminalului de război condamnat ar fi „echivalentul trântirii singure de către voi a ușii către Uniunea Europeană”.

Doi oficiali ai UE, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat pentru Euronews că planurile privind funeraliile au provocat îngrijorare în centrul executivului UE de la Bruxelles, care consideră viitoarea aderare a țărilor din Balcanii de Vest o prioritate strategică pentru blocul comunitar.

Surse diplomatice au declarat pentru Euronews că atmosfera generală în rândul miniștrilor pentru Afaceri Europene, reuniți vineri în Irlanda pentru o întâlnire informală, era că o înmormântare de stat pentru Mladić sau orice ceremonie comemorativă la care ar participa oficiali ai statului sârb ar fi complet inacceptabilă și ar slăbi inevitabil sprijinul statelor membre pentru candidatura Serbiei la UE.

„Oricine se gândește măcar să deschidă Clusterul 3 se va gândi de două ori”, a declarat un diplomat UE pentru Euronews, sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului. „Pare foarte puțin probabil ca cineva să mai dorească să susțină acest demers acum.”

La începutul acestei veri, o inițiativă a Comisiei Europene de a avansa aderarea Serbiei prin deschiderea negocierilor privind competitivitatea și creșterea economică, cunoscută sub denumirea de Clusterul 3, s-a lovit de un zid, după ce statele membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la controversatele reforme din justiție.

De asemenea, UE estimează că gradul de aliniere al Belgradului la Politica externă și de securitate comună a UE este de 60%, cel mai scăzut dintre toate țările candidate la aderare.