UE își pierde răbdarea cu Serbia și o avertizează că ar putea să rateze integrarea: „E momentul să luați lucrurile în serios”

Foto: Profimedia Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus președintelui sârb, Aleksandar Vucici, că țara sa ar putea să rateze obiectivul aderării la Uniunea Europeană, dacă nu vor fi făcute progrese la capitolul reformelor pentru integrare, relatează Politico.

„Acum este momentul ca Serbia să facă lucruri concrete pentru a se alătura Uniunii noastre”, a declarat Von der Leyen în timpul unei declarații de presă comune cu Vucici, la Belgrad, într-un tur diplomatic pe care șefa Comisiei îl face în Balcanii de Vest.

„Trebuie să vedem progrese – pe statutul de drept, pe cadrul electoral și pe libertatea presei”, a adăugat Von der Leyen.

„Știu că aceste reforme nu sunt ușoare. E nevoie de răbdare și de rezistență. Trebuie să fie incluse toate părțile societății și mediului politic. Dar ele merită efortul pentru că vă aduc mai aproape de obiectivul vostru”.

Von der Leyen l-a îndemnat pe președintele sârb și să se alăture Uniunii Europene în impunerea de sancțiuni împotriva regimului de la Kremlin.

Guvernul de la Belgrad a refuzat constant să se alinieze cu blocul european și cu lumea civilizată în impunerea de sancțiuni față de statul agresor. Serbia este aproape complet dependentă de gazul din Rusia.

„Vă felicit pentru că ați reușit să vă aliniați în proporție de 61 la sută cu politica noastră externă. Dar e nevoie de mai mult. Vrem să contăm pe Serbia ca partener de încredere”, a adăugat șefa Comisiei.

Serbia a cerut începerea procesului de aderare în anul 2009, iar de atunci a reușit să obțină statutul de țară candidată în 2012. Negocierile oficiale de aderare au început în 2013, însă, de atunci, doar 22 din cele 35 de capitole au fost deschise. Doar două au fost închise cu succes.

Conducerea politică din Serbia este criticată intens în ultimii ani din cauza politicilor sale putiniste și de sufocare a statului de drept și democrației.

Vucici însuși este criticat dur pentru reprimarea protestelor și pentru faptul că a patronat o alunecare tot mai puternică în autoritarism. În același timp, el are contacte dese cu Vladimir Putin și cu alți dictatori asiatici.

De asemenea, președintele sârb susține că păstrează „neutralitatea” în războiul Rusiei de distrugere a Ucrainei.

„Încă de la începutul crizei ucrainene (numele folosit în general de regimul de la Kremlin pentru a se referi la invazia sa sângeroasă în Ucraina) Serbia s-a aflat într-o situație dificilă și sub o mare presiune, dar ne vom păstra neutralitatea”, a spus Vucici.