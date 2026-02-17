Un bărbat a fost ucis și alte două persoane au fost rănite grav într-un atac cu cuţitul în Sydney

Atacul cu cuţitul a avut loc într-o zonă comercială aglomerată / foto: Getty Images

Un bărbat a fost ucis, iar alte două persoane au fost rănite grav într-un atac cu cuţitul în Sydney, a informat marţi poliţia australiană. Potrivit autorităților, suspectul este cunoscut de poliţie pentru infracţiuni minore şi o serie de incidente legate de sănătatea mintală, transmite dpa, potrivit Agerpres.



Serviciile de urgenţă au fost chemate într-o suburbie din vestul oraşului Sydney în jurul orei 10 dimineaţa (23:00 GMT luni) după ce s-a raportat că un bărbat a înjunghiat mai multe persoane după care a fugit pe jos, a declarat poliţia din statul New South Wales într-un comunicat.



Atacul cu cuţitul a avut loc într-o zonă comercială aglomerată.



Paramedicii au tratat trei persoane pentru răni grave, inclusiv un bărbat cu vârsta cuprinsă între 30 şi 40 de ani, care a murit la faţa locului, a declarat superintendentul de poliţie Simon Glasser.



Celelalte două victime, un tânăr de 22 de ani şi o femeie de 47 de ani, au fost transportaţi la spital în stare critică.



Glasser a spus că un bărbat a fost arestat la scurt timp după aceea în urma unei operaţiuni a poliţiei în zonă.



„Suspectul este cunoscut de poliţie pentru infracţiuni minore şi o serie de incidente legate de sănătatea mintală”, a spus Glasser, adăugând că se aşteaptă ca suspectul să fie prezentat în instanţă mai târziu în cursul zilei de marţi.



„Este foarte devreme în anchetă. Poliţia nu cunoaşte în acest moment care a fost motivul. Totuşi, se pare că a fost un atac aleatoriu”, a spus el.



„Este o infracţiune îngrozitoare, care s-a întâmplat în Merrylands chiar înainte de vremea prânzului, cu mulţi oameni în preajmă”, a adăugat Glasser.