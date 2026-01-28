Un comisar UE confirmă că Bruxelles-ul negociază alternative la importurile GNL din SUA: „Riscă să provoace furie la Washington”

3 minute de citit Publicat la 17:58 28 Ian 2026 Modificat la 18:12 28 Ian 2026

Comisarul european pentru Energie confirmă că executivul Uniunii discută cu Canada, Qatar și state nord-africane pentru alternative la importurile de GNL din SUA. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană începe să-şi facă griji cu privire la dependenţa sa energetică de Statele Unite ale Americii și se vede constrânsă să ia în considerare diversificarea aprovizionării în acest domeniu, scrie Agerpres, care menționează opinia unui oficial european citat de AFP.

Îngrijorările celor de la Bruxelles vin în contextul în care UE, în urma războiului Rusiei în Ucraina, a înlocuit în mare măsură achiziţiile de gaze ruseşti cu gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA.

Tensionarea relațiilor între Washington și capitalele europene, ca rezultat al pretențiilor administrației Trump față de Groenlanda, subliniază o dată în plus riscul vulnerabilității energetice a statelor de pe continent.

"Există o îngrijorare în creştere, pe care o împărtăşesc, legată de riscul înlocuirii unei dependenţe cu alta", a declarat comisarul pentru energie, Dan Jorgensen.

"Bulversările geopolitice consecutive crizei legate de Groenlanda au servit drept un semnal de alarmă", a adăugat el.

Criza împinge Uniunea să încerce diversificarea furnizorilor de GNL, iar candidații vizați de Bruxelles, cu care se poartă discuții, sunt Canada, Qatar şi state din Africa de Nord, a confirmat Jorgensen.

Tentativa UE de a ieși de sub dependența energetică americană riscă să provoace furia Washingtonului

Presa internațională notează că aceste declaraţii ale comisarului european ar putea provoca furia Washingtonului, întrucât Uniunea s-a angajat în mod explicit să-şi crească achiziţiile americane de gaze şi petrol în cadrul acordului privind taxele vamale încheiat anul trecut cu Donald Trump.

Acest document prevede ca UE să importe gaze, petrol şi combustibil nuclear în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028.

În al treilea trimestru din anul trecut, SUA au asigurat 60% din importurile europene de GNL, comparativ cu 24% la începutul anului 2021.

În ultimii ani, UE s-a orientat puternic către furnizorii americani pentru a-şi satisface nevoile de gaze naturale, în timp ce a decis să renunţe treptat la gazele ruseşti, pentru a nu contribui la finanţarea războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

Ce spun Canada și Rusia despre planurile energetice ale UE

Înaintea declarațiilor comisarului Dan Jorgensen , ministrul canadian al Energiei, Tim Hodgson, a spus că ţara sa doreşte să-şi diversifice vânzările de gaze în afara SUA, prin stimularea exporturilor de GNL în alte zone.

"Nu vom folosi niciodată energia noastră pentru coerciţie", a spus Hodgson la o conferinţă organizată zilele trecute în India. "Canada obişnuia să furnizeze 98% din exporturile sale de energie către o singură ţară (SUA, n.r.). Ne-am angajat să ne diversificăm exporturile", a adăugat acest oficial.

Cu tot cu reorientarea din ultimii ani către piața americană, UE încă se bazează în prezent pe Rusia pentru aproximativ 15% din aprovizionarea sa cu gaze lichefiate.

Situația face ca Moscova să fie al doilea mare furnizor de GNL al Europei, după Statele Unite.

UE a stabilit anul trecut să accelereze procesul de eliminare a gazelor ruseşti şi să rupă legăturile cu fostul său furnizor principal de combustibil.

Într-un interviu acordat miercuri agenţiei de presă Itar Tass, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat că, prin "respingerea celui mai competitiv gaz rusesc livrat prin conducte sau a gazului natural lichefiat", ţările UE "se condamnă singure la dependenţa de un număr mic de furnizori, în principal Statele Unite".

Rutte a luat în râs ideea europenilor de a se apăra fără SUA

Discuția despre riscurile dependenței energetice vine la scurt timp după șeful NATO, Mark Rutte, a luat în derâdere ideea unor politicieni europeni de asigura securitatea statelor de pe continent fără SUA, pe fondul schimbării priorităților în politica externă a administrației Trump.

Cheltuielile de apărare ale statelor din Europa vor trebui să crească cu până la 10% și va fi nevoie de "dobândirea unor capacități nucleare proprii", a spus, luni, secretarul general al NATO la o întâlnire cu parlamentari ai Uniunii Europene.

El a evocat acest scenariu costisitor și improbabil pentru cazul în care statele de pe continent aleg să se apere pe cont propriu, fără contribuția Statelor Unite ale Americii.

"Continuați să visați, în cazul în care credeți că Europa se poate apăra singură", a punctat el, insistând asupra ideii ca membrii europeni ai NATO să cheltuie suplimentar "miliarde și miliarde de euro".

Potrivit lui Rutte, "Europa are nevoie de Statele Unite și Statele Unite au nevoie, la rândul lor, de Europa".

Secretarul general al alianței a susținut că, deși prioritățile SUA evoluează, va exista "întotdeauna" o prezență convențională americană foarte puternică în pe continent.

El a mai argumentat împotriva unei potențiale alternative europene la NATO, fără participarea Statelor Unite, afirmând că o astfel de construcție "ar fi complicată, iar președintele rus Vladimir Putin ar fi încântat (să vadă asta)".