Trump i-a speriat pe turiștii care vin în Groenlanda. Unii își anulează sejurul, alții vor să vadă zona „înainte să devină americană”

Turismul în Groenlanda, teritoriu semiautonom al Regatului Danemarcei, a crescut constant în ultimii ani. sursa foto: Getty

Când președintele Trump și-a reluat dorința de a achiziționa Groenlanda pentru Statele Unite, la începutul celui de-al doilea mandat, vestea a părut inițial un avantaj pentru Casper Frank Moller și cofondatorii săi de la Raw Arctic. Cei trei groenlandezi își lansaseră compania de turism de aventură la jumătatea anului 2024 și au descoperit rapid că atenția globală asupra teritoriului natal le-a adus beneficii: turiști curioși s-au grăbit să rezerve excursii.

Cererea a fost atât de mare, încât au fost nevoiți să cumpere ambarcațiuni suplimentare și să angajeze mai mulți oameni pentru a face față solicitărilor pentru partidele de pescuit cu muscă și safariurile pentru observarea balenelor. Anul acesta, însă, odată cu amenințările lui Trump privind preluarea insulei, situația este diferită, scrie The New York Times.

„Anul trecut s-a vorbit mult, dar asta a avut efectul pozitiv de a pune Groenlanda pe hartă ca destinație turistică”, spune Moller. Acum, Groenlanda este asociată cu „posibila perturbare a ordinii mondiale actuale”. „Primim multe întrebări despre cât de sigură este ca destinație de călătorie”.

Aeroporturi noi, mai mulți turiști

Turismul în Groenlanda, teritoriu semiautonom al Regatului Danemarcei, a crescut constant în ultimii ani.

Majorarea se datorează mai multor factori: eforturilor Groenlandei de a-și diversifica economia, topirii ghețurilor care a deschis porturi odinioară inaccesibile navelor de croazieră și fascinației pentru Arctica în cultura populară.

În 2025, 44% dintre afacerile din turism au raportat o creștere a rezervărilor în sezonul de vârf față de anul precedent, potrivit unui sondaj publicat recent de consiliul de turism. Concluzia acestuia a fost că, odată cu îmbunătățiri ale infrastructurii, sezonul 2026 ar putea fi „semnificativ mai bun”.

Așteptările sunt alimentate și de investiții majore în conectarea Groenlandei cu restul lumii. La finalul lui 2024, un nou aeroport din Nuuk a început să permită zboruri internaționale.

Vara următoare, United Airlines l-a folosit pentru primele zboruri directe dintre Statele Unite și Groenlanda, după o tentativă de scurtă durată a Air Greenland, încheiată în 2008.

Aeroportul din Nuuk a atras o gamă mai largă de vizitatori și a crescut veniturile.

„Înainte aveam mai ales turiști danezi sau scandinavi, iar acum vin din toată lumea”, spune Avaaraq Olsen, primarul municipiului. „Chiar și afacerile foarte mici – artiștii care fac suveniruri mărunte, sculptate din oase – mi-au spus că vând mult mai mult decât oricând”.

Alte două aeroporturi sunt programate să se deschidă anul acesta: unul intern, în orașul sudic Qaqortoq, și unul internațional, în Ilulissat, la circa 560 de kilometri nord de Nuuk.

Ilulissat este deja considerată cea mai populară destinație turistică din Groenlanda, datorită aisbergurilor care împânzesc portul său spectaculos, iar odată cu deschiderea aeroportului se așteaptă o creștere semnificativă a numărului de vizitatori. Unii estimează chiar dublarea celor aproximativ 50.000 de turiști de anul trecut.

Însă toate aceste proiecții au fost făcute înainte ca președintele american să transforme Groenlanda într-un subiect geopolitic major. Acum, groenlandezii se întreabă dacă instabilitatea va tempera turismul sau dacă, dimpotrivă, atenția sporită îl va amplifica.

„Sunt foarte multe priviri ațintite asupra Groenlandei în acest moment”, spune Christian Keldsen, directorul Asociației de Afaceri din Groenlanda. Deși nu există încă date concrete, el afirmă că a auzit de la operatori că turiști speriați își anulează călătoriile.

„Dar am auzit și oameni spunând: «Vrem să vedem Groenlanda înainte să devină americană»”.

O încetinire ar fi un lucru rău?

Până acum, cel mai mare impact pare să fie reducerea rezervărilor, nu neapărat anulările. O agenție de turism din Olanda, Aurora Reizen, a raportat o scădere de 20–30% a rezervărilor către insulă. Arctic Yeti, o companie spaniolă care aduce de regulă circa 200 de turiști de aventură pe an, a observat și ea un declin.

Moller, de la Raw Arctic, spune că remarcă o prudență crescută în rândul clienților.

„Suntem într-un punct de echilibru fragil, în care simțim că unii dintre oaspeții noștri ezită să meargă mai departe”, spune el. „Nu am avut anulări, dar oamenii amână clar rezervările”. Speră ca declarațiile recente ale lui Trump de la Davos, Elveția – în care a respins amenințările anterioare privind acțiuni militare și tarife – să calmeze situația.

Pentru unii, însă, o încetinire nu ar fi neapărat un lucru rău. Pe măsură ce interesul pentru insulă a crescut, Groenlanda s-a confruntat cu întrebarea cum ar putea evita supraaglomerarea turistică ce a afectat alte destinații.

Pe când era primar al orașului Ilulissat, Palle Jerimiassen a susținut construirea noului aeroport ca modalitate de a atrage turiști și venituri. După ce a părăsit funcția, și-a deschis propria companie de turism, Ilulissat Event. Spune însă că este îngrijorat că orașul nu va putea face față tuturor sosirilor estimate, dacă nu găsește o modalitate de a le distribui mai uniform pe parcursul anului.

„Ceea ce vindem aici este liniștea și sentimentul de a face parte din natură”, afirmă el. „Asta va deveni imposibil dacă avem prea mulți turiști. Așa că, dacă situația ne oferă puțin mai mult timp să ne facem planurile de viitor, este în regulă”.

Olsen, primarul din Nuuk, împărtășește aceste temeri.

„Este foarte important pentru noi să nu repetăm greșelile făcute de alte orașe din lume”, spune ea. „De aceea am decis că orice dezvoltare turistică o facem, o facem în primul rând pentru locuitori”.

Tocmai din acest motiv, deși orașul duce lipsă de locuri de cazare – lucru devenit evident pentru mulțimea de jurnaliști sosiți în ultimele două săptămâni – autoritățile locale avansează lent și deliberat cu autorizarea noilor proiecte de construcții: „Vrem să ne asigurăm că cetățenii locali beneficiază de ele”.

Vor mai fi acești cetățeni deschiși față de americani?

„Atâta timp cât nu apari purtând o șapcă MAGA”, spune Olsen. „Oamenii din Groenlanda sunt foarte conștienți că nu toți americanii îl susțin pe Trump și administrația sa”.

Pe asta mizează și David Madeo. Avocat în Los Angeles, el plănuiește să viziteze Groenlanda, Danemarca și Insulele Feroe în august și nu intenționează să-și schimbe planurile. Nu este îngrijorat de un eventual sentiment antiamerican și abia așteaptă să afle direct cum privesc groenlandezii situația politică.

„Sincer”, adaugă el, „Statele Unite sunt atât de divizate și tensionate acum, încât salut ocazia de a petrece puțin timp printre danezi și groenlandezi”.