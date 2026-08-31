Un pescar care căuta vechituri cu un magnet a scos din Dunăre o mină neexplodată de 680 de kilograme, din al Doilea Război Mondial

Mina a ieșit la suprafață în apropiere de Virt, lângă granița cu Ungaria, unde căldura extremă a făcut ca nivelul fluviului să scadă. Foto: Captură video/ Poliția din Slovacia

Un pescar care caută obiecte cu ajutorul unui magnet pe Dunăre, în Slovacia, a scos la suprafață mult mai mult decât fier vechi: o mină britanică antinavă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, neexplodată, cu o greutate de peste 680 de kilograme, potrivit thecooldown.com.

Mina a ieșit la suprafață în apropiere de Virt, lângă granița cu Ungaria, unde căldura extremă a făcut ca nivelul fluviului să scadă neobișnuit de mult și a expus obiecte care rămăseseră ascunse sub apă timp îndelungat.

Slovacia nu mai dezamorsase până atunci o mină neexplodată de asemenea dimensiuni și de acest tip, a relatat Popular Science. Arheologii au spus că aceasta a fost probabil abandonată în urma operațiunilor desfășurate de Royal Air Force pe Dunăre între aprilie și octombrie 1944, menite să perturbe transporturile naziste.

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Aceste raiduri au redus semnificativ transportul pe fluviu, traficul pe Dunăre scăzând cu aproximativ 60%-70%, iar zeci de nave fiind scufundate. Misiunile, cunoscute în cadrul RAF sub denumirea de operațiuni de „grădinărit”, au inclus 18 atacuri și amplasarea a 1.382 de mine, iar perturbarea transportului a contribuit la deschiderea drumului pentru forțele sovietice care înaintau spre vest.

Vestigii scoase la iveală după ce nivelul Dunării a scăzut

Nivelul scăzut al Dunării a scos la iveală și alte vestigii din timpul războiului în regiune, inclusiv motociclete naziste din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și epave în Serbia și Ungaria. Această descoperire a fost diferită, deoarece obiectul scos din fluviu reprezenta în continuare o amenințare imediată.

Această amenințare depășește cu mult domeniul arheologiei. Atunci când căldura extremă și seceta reduc nivelul marilor fluvii, acestea pot expune explozibili ascunși, pot perturba rutele de navigație și pot pune presiune asupra resurselor de apă ale comunităților din apropiere. Intensificarea fenomenelor meteorologice extreme subminează siguranța publică, amplifică riscurile pentru sănătate asociate căldurii și mediului și creează instabilitate economică pentru regiunile care depind de transport, turism, agricultură și accesul sigur la apă.

Nu toate materialele explozive din timpul războiului aflate în Dunăre au fost recuperate după cel de-Al Doilea Război Mondial, motiv pentru care unele au rămas în fluviu timp de decenii. Pe măsură ce curenții au modificat în timp straturile de sedimente, dispozitivele au fost ascunse până când nivelul scăzut al apei le-a făcut din nou vizibile sau mai ușor de prins.

Bombele neexplodate, un alt pericol al secetei extreme

Valurile intense de căldură din Europa nu creează doar pericolele imediate asociate temperaturilor ridicate, ci scot la iveală și pericole mai vechi, care pot încă răni sau ucide oameni la mai bine de 80 de ani distanță.

Locuitorii din apropiere s-ar putea confrunta cu noi restricții de-a lungul malurilor râului, cu riscuri sporite pentru pescari și navigatori și cu posibile perturbări ale traficului fluvial. Dunărea este una dintre cele mai importante căi navigabile din Europa, astfel că și amenințările localizate pot avea efecte asupra comerțului și călătoriilor în regiuni mai largi.

În Slovacia, descoperirea a fost tratată drept o operațiune majoră de siguranță publică. Poliția, Corpul de Pompieri și Salvare și specialiștii în explozibili de la Institutul de Criminalistică și Expertiză din Bratislava au coordonat operațiunea de îndepărtare, astfel încât mina să poată fi securizată fără a fi detonată.

După ce a fost scoasă din Dunăre, mina a fost încărcată într-o autospecială de pompieri adaptată special, prevăzută cu un strat de nisip pentru a o amortiza și stabiliza pe durata transportului. Ulterior, autoritățile au transportat-o într-un loc izolat și nepopulat.

Acolo, echipele au săpat o groapă cu o adâncime de aproximativ 5 metri, au amplasat mina în interior, au acoperit-o și au distrus-o printr-o explozie controlată, declanșată de la distanță. Procedura a eliminat amenințarea, reducând în același timp riscul pentru comunitățile din apropiere.

Autoritățile i-au avertizat pe locuitori să nu încerce să caute singuri obiecte similare. Deși echipajele RAF au dat cândva acestor operațiuni de amplasare a minelor denumirea blândă de „grădinărit”, explozia din Slovacia a reamintit că armele rămase în urmă pot fi în continuare mortale.