Un ucrainean de 21 de ani, care voia să ucidă la întâmplare pentru a da curs provocării online „vinerea însângerată”, a fost arestat

În Polonia au avut loc săptămâna trecută trei atacuri cu cuţitul. Foto: Profimedia Images

Un ucrainean de 21 de ani din Polonia a fost arestat, luni, după ce ar fi plănuit să ucidă la întâmplare pentru a da curs provocării online „vinerea însângerată”. Tânărul riscă acum să fie condamnat la 15 ani de închisoare. Autoritățile poloneze au fost sesizate chiar de universitatea la care studia tânărul, după ce acesta a făcut mai multe afirmații rasiste și chiar și-a exprimat intenția de a omorî pe cineva, relatează Agerpres.

Tânărul este acuzat de pregătirea unui „omor cu motivaţie rasistă”.

Ucraineanul, identificat doar ca Iaroslav F., se pregătea să atace cu cuţitul pe cineva întâlnit din întâmplare, pentru a participa la „vinerea însângerată”, o provocare lansată online de a continua seria de atacuri în care o femeie a fost ucisă şi mai multe victime au fost rănite în şcoli din Polonia.

Ancheta a fost declanşată după o sesizare din partea Universităţii Catolice Ioan-Paul al II-lea din Lublin, unde studia tânărul, după ce acesta a făcut afirmaţii prin care aproba comiterea de crime, inclusiv cu caracter rasist, şi şi-a exprimat intenţia directă de a omorî la întâmplare.

De asemenea, se pare că el a încurajat o altă studentă să participe la crime. În telefonul şi laptopul lui s-au găsit dovezi ale unor căutări online de „conţinut legat de tortură” şi de vizionare de „conţinut deosebit de violent” pe Telegram.

Ucraineanul a fost reţinut în timp ce lucra ca şofer de taxi pentru o platformă de tip ridesharing. El ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare.

În Polonia au avut loc săptămâna trecută trei atacuri cu cuţitul, iar duminică a fost dezvăluită o presupusă tentativă de asasinat care îi viza pe premierul Donald Tusk şi pe ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.









