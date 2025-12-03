Ungaria și Slovacia anunță că vor da UE în judecată dacă sunt interzise importurile de gaze rusești

Planul, care trebuie aprobat și de Consiliul European și de Parlamentul European, obligă statele membre UE să prezinte planuri naționale pentru diversificarea aprovizionării. Foto: Getty Images

Ungaria și Slovacia intenționează să cheme Uniunea Europeană în judecată, într-o acțiune comună la Curtea de Justiție a UE (CJUE), dacă este pus în aplicare planul privind interzicerea treptată a importurilor de gaze naturale rusești. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a anunțat că de îndată ce se va da votul final asupra acestui acord la Bruxelles „o vom contesta imediat”, relatează The Moscow Times.

Szijjártó susține că planul convenit pe 3 decembrie reprezintă o amenințare la adresa securității energetice și a economiilor ambelor țări. Șeful diplomației ungare a numit decizia instituțiilor UE un „dictat de la Bruxelles” și a declarat că interdicția ar duce la monopolizarea pieței, o creștere accentuată a prețurilor și facturi mai mari la electricitate pentru unguri.

Consiliul UE a aprobat, miercuri, un plan de interzicere treptată a importurilor de gaze naturale rusești.

Conform documentului, o interdicție totală asupra importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) va intra în vigoare la sfârșitul anului 2026, iar asupra importurilor de gaz prin conducte începând din toamna lui 2027, ținând cont de perioadele de tranziție pentru contractele existente.

Planul, care trebuie aprobat și de Consiliul European și de Parlamentul European, obligă statele membre UE să prezinte planuri naționale pentru diversificarea aprovizionării.

În comunicatul transmis de Consiliul UE se menționează că aceste măsuri reprezintă un element central al programului REPowerEU, care are ca scop eliminarea dependenței de energia rusă, după ce Rusia „a folosit” livrările de gaze „ca armă” pentru a-și atinge obiectivele geopolitice.

Livrările de gaze ruseşti către Europa au scăzut semnificativ în urma invaziei Ucrainei. Totuşi, Moscova rămâne un furnizor cheie de gaze prin intermediul unei conducte ce trece prin Turcia, dar şi prin livrări de gaze lichefiate.

Potrivit datelor UE, aproximativ 19% din toate importurile de gaze ale Europei în 2024 au provenit din Rusia. Anul acesta, cota este estimată la 13%, depășind 15 miliarde de euro anual.