Alexandru Nazare, în favoarea "Europei cu două viteze": "Clubul economiilor puternice în UE nu va lăsa pe nimeni în urmă"

Nazare a susținut noul club de elită al economiilor UE, numit „E6”, care găzduiește Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda și Polonia. FOTO: Agerpres

Ministrul de Finanțe al României, Alexandru Nazare, a declarat într-un interviu pentru Euronews că susține diverse măsuri lansate în Uniunea Europeană pentru a se asigura că blocul își poate recâștiga avantajul competitiv și pentru a stimula investițiile.

Comentariile lui Nazare au venit la câteva zile după un summit informal al UE axat pe găsirea de noi modalități de a revigora economia stagnantă a blocului. Una dintre propunerile aflate în prim-planul acestei întâlniri a fost o uniune cu două viteze, care permite ca cel puțin nouă țări să își unească forțele și să adopte inițiative care altfel nu ar putea fi aprobate din cauza lipsei de consens. Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să continue în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitate.

Nazare și-a exprimat sprijinul pentru această măsură. „România susține pachetul Piețelor de Capital [care vizează crearea unei piețe unice, integrate pentru capital], România susține Uniunea Economiilor și Investițiilor”, a declarat el la emisiunea 12 Minutes de la Euronews.

„Întotdeauna am spus că trebuie să accelerăm acest pachet. Dacă acest format (uniune cu două viteze) va accelera unele dintre dosarele pe care le avem deja în EcoFin (Consiliul Afaceri Economice și Financiare), cred că este o idee bună”, a spus el.

Acest instrument juridic de cooperare consolidată a devenit important anul trecut, după ce liderii UE au decis să acorde un împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei fără aprobarea Ungariei, Slovaciei și Republicii Cehe, o schimbare care pare să indice că liderii favorizează acum viteza în detrimentul unanimității.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a spus recent că România nu susține să existe la nivelul UE categorii diferite de țări:

"Nu se pune problema ca în mod administrativ în cadrul UE să existe categorii diferite de țări. Când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon, sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Asta este tot.

E6 ar putea fi „foarte bun” pentru Europa

Nazare a susținut noul club de elită al economiilor UE, numit „E6”, care găzduiește Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda și Polonia.

Această formațiune s-a întâlnit pentru a doua oară luni, în marja reuniunii Eurogrupului, de data aceasta pentru a discuta despre cum să accelereze planurile de integrare a piețelor de capital ale blocului. Dar acest lucru a stârnit temeri, inclusiv în Irlanda, că interesele țărilor mai mici ar putea fi afectate.

„Cred că ar trebui să vedem ce va ieși în cele din urmă din E6”, a declarat ministrul român, adăugând că a discutat acest lucru cu omologii săi francez și german în marja reuniunii EcoFin de marți.

„Nu cred că intenționează să lase pe nimeni în urmă”, a spus el. „Cred că au plănuit să rezolve unele dintre problemele critice care sunt pe masă. Și dacă reușesc, este un lucru foarte bun pentru Europa.”

Nazare a susținut, de asemenea, propunerile susținute de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar introduce cerințe minime de conținut european pentru bunurile produse local, un subiect ridicat și la summitul de săptămâna trecută.

Întrebat dacă acest lucru ar putea afecta relațiile românești și europene cu parteneri comerciali cheie, precum Statele Unite, Nazare a subliniat importanța unui mediu favorabil investițiilor în Europa.

„Acum avem 300 de miliarde de euro din economiile noastre care sunt investite în străinătate. Dacă ne asigurăm că aceste miliarde investite în străinătate sunt investite în Europa, acest lucru este foarte bun pentru Europa”, a spus el. „Deci nu trebuie neapărat să ne uităm la competitivitate. Trebuie să ne uităm la cum să folosim mai bine economiile pe care le avem deja.”

Emiterea de datorii comune ale UE

O altă idee aflată pe masă la Bruxelles, promovată tot de francezi, este emiterea de datorii comune ale UE - euroobligațiuni - care vizează stimularea investițiilor în sectoare strategice precum tehnologia verde, apărarea și securitatea.

Nazare a apărat această propunere, subliniind faptul că UE a folosit-o în trecut pentru NextGenEU (pentru a relansa economia europeană după pandemia de COVID-19).

„Cred că acest lucru este aliniat cu prioritățile noastre strategice și, cu siguranță, răspunde investițiilor de care economia europeană are nevoie în anumite domenii strategice, cum ar fi inteligența artificială, de exemplu”, a spus el.

Ideea de a utiliza datoria comună pentru a stimula competitivitatea a fost susținută și de fostul prim-ministru italian Mario Draghi, autorul unui influent raport din 2024 privind competitivitatea. Cu toate acestea, se confruntă acum cu o opoziție puternică din partea Germaniei și a unor state membre nordice, în general frugale.

Nazare, despre problema deficitului

Nazare a reflectat, de asemenea, asupra faptului că România are cel mai mare deficit bugetar din UE, argumentând că situația s-a îmbunătățit în ultimele luni.

„Aș spune că condițiile legate de România [...] și modul în care România este percepută în Consiliu sunt mult mai bune acum”, a spus el. „Am câștigat încredere. Nu numai că am îndeplinit obiectivele de deficit pentru 2025, dar am depășit performanța cu 0,7%. Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este de aproximativ 6%.

Guvernul de coaliție condus de premierul Ilie Bolojan a luat măsuri dure în a doua jumătate a anului trecut pentru a reduce bugetul.