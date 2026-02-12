România ar putea adera la moneda euro. Nicușor Dan: "Putem să atingem criteriile în trei-patru ani"

Președintele Nicușor Dan: “Trecerea României la euro e benefică. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seara, la finalul Consiliului European, că deși adoptarea de către România a monedei euro este benefică, țara noastră ar putea să își propună să atingă criteriile într-un orizont de trei-patru ani:

“Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firmelor să se desfășoare pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât mai mult vei avea locuri de muncă mai bine plătite în țara ta. Condițiile sunt însă cele pe care le cunoaștem.

Ca să aderi trebuie să ai și pe deficit și pe datorii niște indicatori pe care noi ne putem propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani de acum încolo”.

Despre Europa cu două viteze, Nicușor Dan a spus că România nu susține să existe la nivelul UE categorii diferite de țări:

"Nu se pune problema ca în mod administrativ în cadrul UE să existe categorii diferite de țări. Când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon, sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Asta este tot.

În discuția de azi n-a fost ca la Congresul XIV, s-au spus lucruri dureroase. Toată lumea e de acord că Europa nu se mișcă suficient de repede. Sunt lucruri pe care, în funcționarea Uniunii, trebuie să punem presiune ca să se întâmple cu o viteză adaptată la timpurile pe care le trăim".

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații de presă, joi seară, după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la Castelul Alden-Biesen din Belgia.