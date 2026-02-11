Antreprenorii vor putea înregistra o companie în 24 de ore, online, în orice țară a UE, anunță Ursula von der Leyen

UE vrea să simplifice procedura de înregistrare a unei firme noi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

UE pregătește un set de măsuri care ar putea simplifica semnificativ modul în care se poate deschide o firmă, inclusiv în România. Antreprenorii vor putea înregistra o companie în 24 de ore, online, în orice stat membru al Uniunii Europene, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul reunit al Parlamentului European de la Strasbourg.

Potrivit șefei Executivului european, noua măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de simplificare administrativă și digitalizare a serviciilor publice la nivelul UE, menit să reducă birocrația și să sprijine mediul de afaceri, în special întreprinderile mici și mijlocii.

„Acționăm cu frâna de mână trasă. Iată de ce, luna viitoare, vom propune cel de al 28-lea regim, un set de reguli simplu care se va aplica la fel în întreaga UE. Antreprenorii vor putea înregistra în 24 de ore, online, o companie în orice țară a UE”, a afirmat președinta CE.

„Companiile europene ne spun că birocrația le costă la fel de mult ca cercetarea și dezvoltarea”, a mai spus aceasta. Făcând încă o dată apel la simplificarea birocrației, ea a dat asigurări că „într-un an am reușit să simplificăm mai mult decât într-un deceniu, este una din prioritățile noastre”.

Inițiativa vizează crearea unui cadru digital unitar, care să permită înregistrarea firmelor prin proceduri standardizate, recunoscute în toate statele membre. Oficialii europeni susțin că măsura va contribui la creșterea competitivității pieței unice și va facilita extinderea transfrontalieră a afacerilor.

Anunțul vine în contextul eforturilor Comisiei Europene de a consolida piața unică și de a reduce sarcinile administrative pentru companii. În prezent, procedurile de înființare a unei firme diferă semnificativ de la un stat membru la altul, atât în ceea ce privește durata, cât și costurile implicate.

Propunerea urmează să fie detaliată într-un act legislativ care va fi prezentat în perioada următoare și va trebui aprobat de Parlamentul European și de Consiliul UE, înainte de a intra în vigoare.