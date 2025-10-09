Cererea Parchetului pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a ajuns la Parlamentul European

<1 minut de citit Publicat la 17:12 09 Oct 2025 Modificat la 17:12 09 Oct 2025

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola confirmă primirea solicitării de ridicare a imunității pentru Diana Șoșoacă. Foto: Hepta

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat în plenul Legislativului European de la Strasbourg că a primit din partea autorităților române o cerere de ridicare a imunității parlamentare pentru eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, informează Agerpres.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere privind ridicarea imunității doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă. Această solicitare va fi transmisă Comisiei juridice”, a precizat Roberta Metsola, președinta parlamentului European.

Parchetul General a trimis, în luna septembrie, Parlamentului European o cerere de ridicare a imunității europarlamentarei, acuzată de comiterea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Diana Șoșoacă a catalogat atunci demersul ca fiind „o tentativă de execuție politică”.

Conform Regulamentului de procedură al Parlamentului European, cererea va fi analizată de Comisia pentru afaceri juridice (JURI), care va elabora o propunere motivată de decizie privind aprobarea sau respingerea solicitării. Nu sunt permise amendamente. În cazul respingerii unei propuneri, se consideră adoptată decizia contrară.

Eurodeputatul vizat are dreptul să ofere explicații și să depună documente sau probe scrise considerate relevante, însă nu poate participa la dezbaterile privind cererea, cu excepția momentului audierii propriu-zise, la care poate totuși renunța.

Comisia va adopta ulterior o recomandare de aprobare sau respingere a ridicării imunității, ce va fi supusă votului în plenul Parlamentului European.