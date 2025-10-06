Diana Şoşoacă este citată la Parchetul General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de comiterea a 11 infracțiuni

Diana Șoșoacă. Foto: Hepta

Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată luni, la ora 12:00, la Parchetul General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.

Lidera formaţiunii S.O.S. România a fost citată anterior pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat la audieri, relatează Agerpres.

Tot atunci, procurorul general Alex Florenţa a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, acuzată de comiterea a 11 infracţiuni, printre care:

4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal,

4 infracţiuni de promovare publică a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime contra umanităţii şi crime de război,

promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe,

promovarea de idei antisemite,

negarea, justificarea sau minimalizarea publică a Holocaustului,

şi ultraj.

În replică, eurodeputata a respins acuzațiile și a acuzat Parchetul General de abuzuri.

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunităţii mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român şi am denunţat dictatura globalistă. Ştiu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzaţiile mincinoase aruncate în spaţiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alţii vor să-l ascundă. Atunci când lupţi pentru suveranitate, libertate şi dreptate, eşti vânat, stigmatizat şi ameninţat”, a afirmat Diana Şoşoacă.

Totodată, întoarsă în țară după ce a acordat un interviu la Russia Today, aceasta i-a atacat pe procurori.

„Cine s-o ia pe Șoșoacă? Cu ce să mă ia, bă? Cu macaraua? Pe bune! Vin cu tancul! Vin cu tancul sovietic la Parchet! Domnul procuror are dovezile depuse, a vorbit cu avocata mea, se stabilește un nou termen. Dar ce suntem noi? Voi vă știți drepturile? Știți că niciun procuror nu își poate bate joc de programul vostru? Dar ce? Am omorât pe cineva? N-am fugit nicăieri! Uite, am venit în țară. Mie nu îmi e frică! O s-aveți circ, că asta vă place, circul! O să aibă oamenii la ce să se uite la televizor, cum o încătușează pe Șoșoacă... Dar o să fiu așa, ca pe podium, și o să prezint moda cu cătușele”, a declarat europarlamentara.

De-a lungul timpului, Diana Şoşoacă a fost implicată în mai multe incidente de violență fizică și verbală, dar și în dosare penale deschise de procurori în urma unor declarații controversate.

În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a sesizat Parchetul General, acuzând-o pe Șoșoacă de promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Pe 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European, ea a declarat: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”, recomandând colegilor eurodeputați să elaboreze strategii de politică externă după modelul lui Ceaușescu.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, în urma invalidării candidaturii sale la alegerile prezidențiale.

Într-o transmisie live pe YouTube, aceasta spunea: „Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât ‘Trăiască Legiunea şi Căpitanul’, care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”

La finalul lunii noiembrie 2024, Şoşoacă a participat la o comemorare organizată la Tâncăbeşti, în judeţul Ilfov, cu prilejul marcării a 86 de ani de la moartea lui Corneliu Zelea Codreanu şi a altor 13 membri ai Mişcării Legionare.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara atunci pe Facebook.

Un alt dosar datează din decembrie 2021, când o jurnalistă din Italia a depus plângere penală împotriva Dianei Şoşoacă, acuzând-o că ar fi sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din București, în urma unui conflict izbucnit în timpul realizării unui interviu.