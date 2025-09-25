Antena 3 CNN Politică Diana Șoșoacă a fost invitată la Russia Today, televiziunea lui Putin interzisă în UE, ca să se plângă de dosarul de la Parchet

Nu este prima dată când Diana Șoșoacă își etalează legăturile cu Moscova. Foto: Agerpres

Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta partidului parlamentar SOS România, s-a plâns la postul Russia Today, că este persecutată politic în România pentru simplul motiv că are relații „bune” cu Rusia, China și Palestina. Ea a susținut, la televiziunea puterii de la Moscova, că i s-a spus ca va fi „băgată” la închisoare și a acuzat Uniunea Europeană de dictatură și cenzură. 

„Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina, și, știți, ei au o altă retorică. Ei acuză toate aceste țări de dictatură, dar dictatura și cenzura se află în Uniunea Europeană”, a spus Diana Șoșoacă, în direct, la Russia Today. 

Declarațiile Dianei Șoșoacă vin în contextul în care Parchetul General a cerut joi ridicarea imunității de europarlamentar a liderei SOS, Diana Șoșoacă. Ea este urmărită penal pentru 11 infracțiuni, printre care 4 infracțiuni de lipsire de libertate și ultraj, 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război și promovarea unor doctrine antisemite.

Diana Șoșoacă susține că dosarul este unul politic. 

„Le-am spus oamenilor mei și colegilor din partidul meu că se va întâmpla așa, pentru că politica mea externă, politica externă pe care o fac, este împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană. Am fost în Parlamentul României, am fost sancționată tot timpul.

Am peste 100 de dosare penale împotriva mea. Eu sunt problema și mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare, mai ales pentru că am făcut ceva ce nu voiau să fac: am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina”, a susținut Diana Șoșoacă. 

Nu este prima dată când Diana Șoșoacă își etalează legăturile cu Moscova și se plânge Rusiei pentru presupuse nedreptăți în România. După ce i-a fost respinsă candidatura la prezidențiale, Șoșoacă i-a scris o scrisoare lui Vladimir Putin.

Președinta SOS România a fost de mai multe ori invitată la Ambasada Rusiei, a mai folosit în trecut canalele rusești pentru a-și disemina mesajele, iar narativul Rusiei poate fi ușor regăsit în discursurile și luările sale de poziție. 

Alex Florența, procurorul general al României, a afirmat că, dacă Diana Şoşoacă nu se prezintă la Parchet, „există și alte proceduri” prin care această să fie anchetată. De asemenea, procurorul general a respins acuzațiile acesteia că ar fi vorba de un dosar politici, precizând că „nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată și cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului, n-are de ce să fie intimidată”. 

