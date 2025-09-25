Diana Șoșoacă a fost invitată la Russia Today, televiziunea lui Putin interzisă în UE, ca să se plângă de dosarul de la Parchet

Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta partidului parlamentar SOS România, s-a plâns la postul Russia Today, că este persecutată politic în România pentru simplul motiv că are relații „bune” cu Rusia, China și Palestina. Ea a susținut, la televiziunea puterii de la Moscova, că i s-a spus ca va fi „băgată” la închisoare și a acuzat Uniunea Europeană de dictatură și cenzură.
„Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina, și, știți, ei au o altă retorică. Ei acuză toate aceste țări de dictatură, dar dictatura și cenzura se află în Uniunea Europeană”, a spus Diana Șoșoacă, în direct, la Russia Today.
Declarațiile Dianei Șoșoacă vin în contextul în care Parchetul General a cerut joi ridicarea imunității de europarlamentar a liderei SOS, Diana Șoșoacă. Ea este urmărită penal pentru 11 infracțiuni, printre care 4 infracțiuni de lipsire de libertate și ultraj, 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război și promovarea unor doctrine antisemite.
Diana Șoșoacă susține că dosarul este unul politic.
„Le-am spus oamenilor mei și colegilor din partidul meu că se va întâmpla așa, pentru că politica mea externă, politica externă pe care o fac, este împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană. Am fost în Parlamentul României, am fost sancționată tot timpul.
Am peste 100 de dosare penale împotriva mea. Eu sunt problema și mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare, mai ales pentru că am făcut ceva ce nu voiau să fac: am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina”, a susținut Diana Șoșoacă.
Nu este prima dată când Diana Șoșoacă își etalează legăturile cu Moscova și se plânge Rusiei pentru presupuse nedreptăți în România. După ce i-a fost respinsă candidatura la prezidențiale, Șoșoacă i-a scris o scrisoare lui Vladimir Putin.
Președinta SOS România a fost de mai multe ori invitată la Ambasada Rusiei, a mai folosit în trecut canalele rusești pentru a-și disemina mesajele, iar narativul Rusiei poate fi ușor regăsit în discursurile și luările sale de poziție.
Alex Florența, procurorul general al României, a afirmat că, dacă Diana Şoşoacă nu se prezintă la Parchet, „există și alte proceduri” prin care această să fie anchetată. De asemenea, procurorul general a respins acuzațiile acesteia că ar fi vorba de un dosar politici, precizând că „nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată și cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului, n-are de ce să fie intimidată”.