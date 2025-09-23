Procurorul general, după ce Şoşoacă a acuzat că i s-a făcut dosar politic: "Nu mi s-a părut niciodată o persoană chiar intimidată"

Alex Florența, procurorul general al României, a afirmat, marţi seară, că, dacă Diana Şoşoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni, nu se prezintă la Parchet, „există și alte proceduri” prin care această să fie anchetată. Foto: Hepta

Alex Florența, procurorul general al României, a afirmat, marţi seară, că, dacă Diana Şoşoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni, nu se prezintă la Parchet, „există și alte proceduri” prin care această să fie anchetată, dar a admis şi că "nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată și cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului, n-are de ce să fie intimidată", conform Digi24.

Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar a liderei SOS, Diana Șoșoacă. Această este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, printre care 4 infracțiuni de lipsire de libertate și ultraj, 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război și promovarea unor doctrine antisemite.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale

Alex Florența a descris şi care sunt procedurile în dosarul Dianei Şoşoacă:

"E procedura firească prevăzută de Codul de procedură, în sensul emiterii unei citații către persoana suspectă pentru a se prezenta la audieri împreună cu un avocat și a-și prezenta punctul de vedere.

Ulterior, dacă nu se prezintă - în acest caz, persoana citată de către noi a prezentat un argument pentru neprezența sa de astăzi, în sensul că se află la Bruxelles și a solicitat amânarea la o altă dată - acest lucru nu ne împiedică, în schimb, în derularea celorlalte proceduri necesare, în speță ridicarea imunității parlamentare.

Nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată și cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului, n-are de ce să fie intimidată.

Este o procedură judiciară firească, normală, atâta timp cât organele de urmărire penală constată săvârșirea unor infracțiuni, să facă într-adevăr ceea ce e de făcut, respectiv să instrumenteze acele dosare și, dacă se ajunge ca, în cazul de față, la un probatoriu suficient, să aducă o acuzație oficială persoanei în cauză. Desigur, ca orice altă persoană suspectată de săvârșirea unei infracțiuni, are dreptul să se apere, să-și prezinte probe în apărare și să-și explice punctul de vedere”, a spus Florența pentru sursa amintită.

Şoşoacă a acuzat un dosar politic

Într-un comunicat de presă, Şoşoacă a vorbit despre "execuțiile publice comandate politic":

"Astăzi, 23 septembrie 2025, am fost citată la Parchetul General, în Dosarul nr. 336/76/P/2021, ca suspect. O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere!

Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice.

În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori!

În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic.

Nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România!”.

Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume".