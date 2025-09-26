Diana Șoșoacă a făcut circ pe aeroport. Mesaj pentru procurori: „Cu ce să mă ia, bă? Cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet”

„Vin cu tancul sovietic la Parchet!”, spune Diana Șoșoacă. sursa foto: Hepta

Diana Șoșoacă a revenit în țară și a transformat momentul într-un nou episod de circ mediatic, chiar pe aeroport. Lidera SOS, vizată de o anchetă penală și de cererea procurorilor de ridicare a imunității de europarlamentar, a lansat un atac la adresa procurorilor.

„Cine s-o ia pe Șoșoacă? Cu ce să mă ia, bă? Cu macaraua? Pe bune! Vin cu tancul! Vin cu tancul sovietic la Parchet! Domnul procuror are dovezile depuse, a vorbit cu avocata mea, se stabilește un nou termen. Dar ce suntem noi? Voi vă știți drepturile? Știți că niciun procuror nu își poate bate joc de programul vostru? Dar ce? Am omorât pe cineva? N-am fugit nicăieri! Uite, am venit în țară. Mie nu îmi e frică! O s-aveți circ, că asta vă place, circul! O să aibă oamenii la ce să se uite la televizor, cum o încătușează pe Șoșoacă... Dar o să fiu așa, ca pe podium, și o să prezint moda cu cătușele”, a declarat europarlamentara.

Procurorii cer ridicarea imunității

Parchetul General a cerut oficial Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, pentru ca aceasta să fie cercetată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Printre acuzații se numără patru fapte de lipsire de libertate și ultraj, dar și promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de genocid, crime împotriva umanității sau de război.

Procurorul general Alex Florența a precizat că, dacă europarlamentara nu se prezintă la Parchet, „există și alte proceduri” pentru continuarea anchetei.

„Nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată și cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului, n-are de ce să fie intimidată”, a punctat șeful Ministerului Public.

Diana Șoșoacă continuă să se prezinte drept victima unei persecuții politice. La postul Russia Today, televiziunea controlată de Kremlin, ea a acuzat Uniunea Europeană de „dictatură și cenzură”.

„Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina, și, știți, ei au o altă retorică. Ei acuză toate aceste țări de dictatură, dar dictatura și cenzura se află în Uniunea Europeană”, a spus lidera SOS.