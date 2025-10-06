Diana Șoșoacă, inculpată oficial pentru 11 infracțiuni, inclusiv pentru privare de libertate. Șefa SOS a făcut circ în faţa Parchetului

Diana Şoşoacă, inculpată pentru 11 infracţiuni FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez



Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost inculpată, luni, pentru săvârşirea a 11 infracţiuni, printre care se numără şi cea de privare de libertate, a precizat Parchetul General, printr-un comunicat de presă.

Șefa SOS a fost citată la audieri, iar în urma acestora procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru următoarele infracţiuni:

- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

- 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

-negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Anunţul Parchetului are loc în contextul în care procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florenţa, a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Şoşoacă.

Diana Şoşoacă: "România intră în dictatură"



Eurodeputata Diana Şoşoacă a declarat, luni, în faţa Parchetului General, că "România intră în dictatură" şi că "urmează arestări masive ale celor care susţin cauza naţionalistă", odată cu deschiderea dosarului în care este inculpată.

Diana Şoşoacă a mai spus că va trimite sesizări la nivel mondial pentru a primi ajutor pentru scoaterea României "din dictatură" şi că nu îi pasă dacă Rusia, China, America sau Iran sunt statele care vor interveni, potrivit Agerpres.

"Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă că nu mai e mult şi nu trebuie să vă lăsaţi de izbelişte. (...) Avem obligaţia să luptăm până la capăt. Este momentul sacrificiului. Nu mai contează nici servici, nici şcoală, nici funcţii, nici case, nici maşini, nici aur. Suntem noi şi ei. Între noi este o prăpastie, iar românii dorm. (...) De aceea, de astăzi, pornim acţiuni la nivel mondial. Vom trimite peste tot sesizări internaţionale, pentru a ne ajuta să ieşim din dictatură. Puţin îmi pasă cine ne salvează, că e China, că e Rusia, că e America, că e Venezuela, India, Iran. Avem nevoie de ajutor", le-a spus Şoşoacă susţinătorilor săi, adunaţi în faţa Parchetului General.

Diana Şoşoacă a fost chemată luni la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.

Ea a fost întâmpinată în faţa instituţiei de câteva zeci de susţinători, care afişau pancarte şi steaguri.