Companii în 48 de ore, cu drept de operare în toată UE. Ce este „al 28-lea regim" anunțat la Davos

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la Forumul Economic Mondial de la Davos lansarea inițiativei EU-INC, promițând un cadru digital care permite înființarea unei companii în 48 de ore, pentru a unifica piața fragmentată a Europei, scrie Euronews.

Von der Leyen a susținut inițiativa, denumită juridic „al 28-lea regim”, deoarece ar funcționa ca un al „28-lea stat” în care fondatorii pot înregistra companii.

„Antreprenorii noștri, companiile inovatoare, vor putea să înregistreze o firmă în orice stat membru în 48 de ore și complet online”, a declarat ea în fața unui public format din directori din tehnologie, fondatori și investitori.

Potrivit acesteia, startup-urile europene „vor beneficia de același regim de capital în întreaga UE. Avem nevoie de un sistem în care firmele pot face afaceri și pot atrage finanțare fără obstacole în toată Europa, la fel de ușor ca în piețe uniforme precum SUA sau China”.

Cum vrea UE să transforme 27 de piețe de reglementare într-un sistem pan-european? Cei care susțin EU-INC consideră că primul pas către un „Silicon Valley european” este reducerea fragmentării și accelerarea digitalizării.

„Ideea este să existe o entitate juridică standardizată la nivelul UE, cu un registru central digital, astfel încât companiile – nu doar startup-urile – să se poată înregistra rapid și la costuri reduse”, a declarat Robin Wauters, director operațional al European Startup Network.

Ce este EU-INC?

Europa are 27 de sisteme diferite de drept societar. Această situație îngreunează creșterea startup-urilor. Companiile aflate la început se confruntă cu servicii digitale neuniforme, obligații administrative stricte, întârzieri fiscale și reguli diferite privind opțiunile pe acțiuni. Toate acestea complică extinderea, atragerea de investiții și păstrarea talentelor.

Semnalul de alarmă a fost tras în 2024 de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene. El a avertizat că suprarreglementarea și fragmentarea pieței startup-urilor afectează competitivitatea Uniunii. Lipsa unui cadru unitar împiedică Europa să reducă diferența față de SUA și China în materie de dezvoltare a companiilor.

Susținerea publică oferită de von der Leyen la Davos urmărește reducerea acestor blocaje administrative prin crearea unei structuri europene uniforme, care funcționează în paralel cu sistemele naționale existente.

Modelul seamănă cu cel american, în special cu Delaware General Corporation Law, fapt care reflectă celebra formulă potrivit căreia „SUA inovează, China replică, iar UE reglementează”.

Pe scurt, EU-INC oferă fondatorilor o opțiune suplimentară. Ei pot înregistra firma într-un stat membru sau pot alege forma EU-INC, a 28-a variantă. Scopul este crearea unei structuri europene integrate, de la înființare la finanțare, care să schimbe radical modul în care startup-urile operează în blocul comunitar.

Procesul propus este mult mai simplu. Înființarea unei companii ar urma să dureze 48 de ore, printr-un portal unic la nivel european, complet online. Sistemul acordă automat dreptul de operare în toate statele membre. Fondatorii ar aplica un singur set de reguli standardizate, în loc de 27.

Astfel, mediul actual fragmentat ar fi înlocuit cu un registru comun, reguli unice de guvernanță și un sistem uniform pentru emiterea și administrarea acțiunilor, inclusiv opțiuni pe acțiuni valabile în toate țările. Extinderea într-o altă piață nu ar mai necesita înființarea de filiale suplimentare sau reluarea proceselor juridice de la zero.

Pentru investitori, avantajul ar fi clar: analizarea unei singure entități standardizate, fără particularități naționale diferite. Oportunitățile de investiții ar deveni uniforme în întreaga Uniune.

Angajarea talentelor din alte țări ar deveni mai simplă. Companiile ar utiliza aceleași fluxuri administrative și aceleași instrumente de participare a angajaților la capital, fără modificări ale structurii juridice.

Consumatorii ar putea beneficia indirect. O companie fintech, de exemplu, ar putea lansa servicii în toată UE fără ani de proceduri separate. Spre deosebire de banca Wise, care a avut nevoie de 14 ani pentru a obține entități și licențe distincte în mai multe țări, o firmă nouă ar putea opera imediat la nivel european. Rezultatul ar putea însemna servicii mai rapide și mai ieftine, deși autoritățile naționale ar pierde o parte din control.

Un plan așteptat de mult timp

Nu este prima încercare a Uniunii de a crea un cadru unic pentru companii. Inițiative anterioare precum Societas Europaea (2004), European Private Company (2010) și Single-Member Company (2014) au eșuat din cauza sarcinilor administrative și a lipsei consensului între state.

Va avea EU-INC mai mult succes? Susținerea oferită de von der Leyen indică deschiderea Comisiei față de comunitatea tehnologică și investitori.

„Comisia are acum ocazia să arate, nu doar să vorbească, că ascultă comunitatea și că vrea să fie ambițioasă”, a precizat Wauters.

Comisia trebuie să prezinte un proiect legislativ. Planul pentru „al 28-lea regim” este așteptat în martie, iar implementarea ar putea începe în 2027.

Parlamentul European a semnalat deja sprijin politic solid. Un raport privind inițiativa a fost adoptat cu 492 de voturi pentru și 144 împotrivă. Susținerea largă se explică și prin includerea unor garanții pentru standardele muncii și participarea angajaților la deciziile manageriale.

Parlamentul preferă ca noul cadru să fie introdus prin directivă, nu prin regulament, și propune denumirea Societas Europaea Unificata (S.EU) în loc de EU-INC.

Proiectul se află încă într-o etapă incipientă. Niciun guvern național nu și-a exprimat oficial poziția față de un mecanism care ar putea reduce controlul asupra legislației societare și ar afecta standardele naționale.

EU-INC va rămâne un sistem voluntar. Statele nu vor fi obligate să îl adopte, iar fondatorii vor putea alege între forma europeană și cea națională. În caz de conflict între regulile EU-INC și legislația unui stat, cadrul european va avea prioritate pentru companiile care îl aleg.

Un pas mai aproape de „Silicon Valley european”

Rămâne de văzut ce opțiune vor prefera startup-urile, însă reacțiile sunt deja pozitive. Petiția EU-INC din 2024 a crescut de la 15.000 la peste 23.000 de susținători, inclusiv lideri din tehnologie precum Arthur Mensch, Anton Osika și Patrick Collison, alături de companii precum Wise, Klarna și Cabify.

Inițiativa a primit sprijin și din partea organizațiilor naționale de profil din Franța, Olanda, Danemarca, Ungaria, Germania și Austria, semn că ideea atrage interes la nivel european.