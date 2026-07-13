Decizie majoră în UE: copiii sub 13 ani nu vor mai putea folosi liber rețelele sociale

Comisia vrea să impună „un acces gradual, în faze, pentru diferite grupe de vârstă”. Foto: Getty Images

Copiii sub 13 ani din Uniunea Europeană nu vor mai putea accesa rețelele sociale fără supravegherea părinților sau a profesorilor, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, potrivit Politico. Anunțul vine după mai mulți ani în care au existat presiuni la adresa UE să vină cu o soluție pentru a combate consecințele grave asupra sănătății fizice și psihice pe care rețelele sociale le au asupra copiilor.

Ursula von der Leyen a citat un raport întocmit de o comisie de experți, care a recomandat ca minorii sub 13 ani să aibă acces „pe o perioadă limitată de timp” la rețelele sociale și doar sub supravegherea părinților.

„Este evident că avem nevoie de restricții de vârstă pe aceste platforme. Nu discutăm aici despre accesul copiilor la rețelele sociale, ci dacă și când rețelele sociale pot avea acces la copiii noștri”, a spus Ursula von der Leyen.

O echipă de experţi a recomandat restricţionarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană, accesul urmând a fi permis doar sub supravegherea părinţilor sau în cazul unor proiecte educaţionale, indică un raport prezentat luni la Bruxelles, relatează Agerpres.

Recent, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de impactul social media asupra copiilor şi a mandatat o echipă de experţi să elaboreze un raport cu privire la protecţia copiilor şi a tinerilor în mediul online. Este de aşteptat ca executivul UE să prezinte propuneri legislative în toamna acestui an.

Deja există restricții pe rețelele sociale pentru utilizatorii sub 13 ani, deoarece ei nu își pot da consimțământul pentru procesarea datelor lor personale, potrivit regulilor UE.

Von der Leyen a sugerat însă că părinții ar trebui să aibă control asupra limitelor de vârstă pe rețelele sociale. „Copiii ar trebui să fie expuși la rețelele sociale sub supravegherea părinților, profesorilor și doar pe o perioadă limitată. Măsura nu e fără cusur și va fi nevoie de timp pentru schimbare”, a spus președinta Comisiei Europene.

Ea a adăugat că oamenii își vor schimba în timp comportamentul, așa cum au făcut-o atunci când au fost introduse centurile de siguranță.

„Copilăria nu așteaptă”

Von der Leyen a mai spus că Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul restricții de vârstă și pentru alte servicii online și va începe o evaluare a platformelor, pentru a stabili care sunt periculoase pentru minori.

Comisia vrea să impună „un acces gradual, în faze, pentru diferite grupe de vârstă”. „Copilăria nu așteaptă. Nu putem să le-o dăm înapoi”, a spus Von der Leyen.

Mai multe ţări membre, printre care Austria, Germania, Grecia şi Spania, intenţionează să introducă o interdicţie juridică pe social media pentru minorii mai mici de o anumită vârstă.

Însă orice încercare de a introduce limite de vârstă pe platforme precum TikTok, Instagram şi Snapchat necesită o măsură la nivelul Uniunii Europene, întrucât Comisia Europeană este responsabilă pentru supravegherea punerii în aplicare şi a respectării regulilor privind marile platforme online în interiorul blocului comunitar, iar legislaţiile naţionale trebuie să fie compatibile cu legislaţia UE.

Protecţia online a copiilor a devenit una dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Irlanda, care deţine până la finalul anului preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE, a făcut din siguranţa online a copiilor una dintre priorităţile sale şi pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor.

Australia a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani

Ţări din afara Uniunii Europene au mers deja şi mai departe.

Australia a adoptat o lege privind siguranţa online, prima lege din lume ce solicită platformelor de social media să împiedice crearea de conturi de către persoanele cu vârste sub 16 ani.

Legea a intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Von der Leyen a menţionat de mai multe ori această lege ca model pentru protecţia online a copiilor în UE.

Luna trecută, guvernul britanic şi-a anunţat intenţia de a introduce o interdicţie de tipul celei din Australia pentru persoanele sub 16 ani la folosirea principalelor platforme de social media în Regatul Unit, măsurile fiind aşteptate să intre în vigoare în primăvara lui 2027 şi să fie complementare legii privind siguranţa online, deja în vigoare.