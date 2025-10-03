„Două Europe”: Cine își permite un trai decent și cine nu. Românii sunt pe primul loc la lipsuri

1 minut de citit Publicat la 23:30 03 Oct 2025 Modificat la 23:30 03 Oct 2025

România e cea mai săracă țară din UE. Foto: Cătălin Onofrei

În unele regiuni ale Europei, în special în est, mai mult de un sfert din populație nu își permite să cumpere bunuri considerate esențiale pentru un nivel de trai decent.

Datele recente publicate de Eurostat despre produsele și serviciile pe care oamenii își permit să le cumpere conturează imaginea a „două Europe”, relatează Euronews.

Aproximativ 27,5 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene trăiesc în condiții de privare severă, fie materială, fie socială. Aceasta înseamnă că nu își permit bunuri sau servicii considerate necesare pentru o viață decentă.

România, cea mai afectată țară

Cele mai ridicate procente au fost înregistrate în Europa de Est, cu România pe primul loc: 17,2% dintre români se confruntă cu dificultăți serioase în acoperirea cheltuielilor de zi cu zi.

Urmează Bulgaria (16,5%) și Grecia (14%). Aceste trei state au ocupat primele poziții și anul trecut.

Totuși, România și Bulgaria au raportat o îmbunătățire semnificativă față de anul trecut. În România, rata s-a redus cu 2,6 puncte procentuale, iar în Bulgaria cu 1,5.

În schimb, ponderea celor care întâmpină dificultăți a crescut în Finlanda (+0,9%), Estonia și Slovacia (+0,6%) și Suedia și Grecia (+0,5%).

La polul opus, cele mai scăzute rate au fost înregistrate în Slovenia (1,8%), Croația (2%), Polonia și Luxemburg (2,3% fiecare) și Cipru (2,5%). Majoritatea regiunilor nordice au raportat valori sub 5%.

Ce înseamnă privarea materială și socială

Privarea materială și socială nu este identică cu sărăcia, dar descrie o situație similară.

Conform Eurostat, persoanele din această categorie nu își pot permite lucruri considerate de bază pentru viața de zi cu zi: o vacanță de o săptămână pe an, o conexiune la internet, o masă cu carne sau pește o dată la două zile ori o ieșire la o băutură pe lună.

De asemenea, nivelul de confort este scăzut: nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute, nu pot înlocui hainele sau mobila uzată și nu își pot încălzi suficient locuința.

Diferențe mari între regiuni

La nivel regional, discrepanțele sunt și mai vizibile.

Insulele Ionice din Grecia au o rată de 28%, sud-estul României depășește 26%, iar regiunea Calabria din Italia se apropie de 25%. Practic, un sfert dintre locuitorii acestor zone nu își permit bunuri sau servicii considerate esențiale pentru un trai decent.

Italia raportează cea mai mare diferență din UE între cea mai bogată și cea mai săracă regiune: 24,8 puncte procentuale. Discrepanțe semnificative există și în Grecia (20,3 puncte) și România (16 puncte).