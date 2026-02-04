„E foarte diferită de poze”: Un american s-a mutat cu soția și copiii în cea mai mică țară din UE. Ce spune familia după 7 luni acolo

Autorul american Christopher Mannino s-a mutat cu familia în Malta. Sursa foto: Facebook/ Christopher Mannino

O familie din Statele Unite a decis să își schimbe radical viața și să se mute în Malta, cea mai mică țară din Uniunea Europeană, descoperind că traiul pe o insulă mică poate fi mai simplu, mai convenabil și mai prietenos pentru copii decât se așteptau. Povestea este relatată de americanul Christopher Mannino într-un articol publicat de Business Insider.

Mutarea nu a fost una impulsivă. În 2024, familia testase deja viața de expat printr-o ședere de o lună în Irlanda. Ideea de worldschooling - educație combinată cu călătorii - părea atractivă, însă, spune Mannino, copiii aveau nevoie de stabilitate și de un cadru educațional clar.

„Există și cealaltă variantă, care ni se potrivește nouă: copiii trebuie să fie la școală, au nevoie de structură. Vrem să călătorim prin lume, dar foarte, foarte încet”, explică el.

„O cultură complet diferită de orice am văzut până acum”

Criteriile de selecție au devenit rapid restrictive: o țară sigură, cu școli în limba engleză, unde părinții să poată lucra legal și care să fie potrivită pentru viața de familie. În acel moment, opțiunile s-au redus drastic.

„În acel punct, rămâne practic doar Malta”, spune Mannino.

Familia s-a mutat în localitatea Swieqi, în iunie 2025. După șapte luni, adaptarea s-a dovedit mai profundă decât anticipau, în special din cauza diferențelor culturale.

„Malta are o cultură complet diferită de orice am văzut până acum. Este foarte diferită față de cum apare în fotografii”, povestește americanul.

Unul dintre cele mai mari avantaje descoperite după mutare a fost lipsa dependenței de mașină — o schimbare majoră pentru o familie obișnuită cu viața din SUA.

„De șapte luni nu am mașină, ceea ce e foarte ciudat pentru mine. Te poți deplasa ușor oriunde, fără mașină”, afirmă Mannino.

„Am închiriat o barcă și am plecat să vedem delfinii pe Mediterană”

Distanțele scurte au transformat activitățile zilnice în experiențe accesibile: muzee, acvarii, plimbări pe coastă sau excursii cu barca. De ziua fiului său, familia a închiriat o ambarcațiune și a plecat pe Marea Mediterană pentru a vedea delfinii.

„De ziua fiului meu, am închiriat o barcă și am plecat să vedem delfinii pe Mediterană…e o experiență complet diferită”, spune el.

Ritmul mai lent al vieții a fost remarcat inclusiv de cei apropiați. Părinții lui Mannino, veniți în vizită, au observat că familia încă se adaptează stilului local.

„Ne-au spus: Voi încă nu v-ați adaptat la stilul de viață și la echilibrul muncă–viață din Malta”, își amintește acesta.

Confirmarea finală că decizia a fost una bună a venit însă din partea copilului său. După o vizită la un sit istoric, în drum spre casă, fiul său i-a spus cât de mult apreciază experiențele trăite.

„În taxi, mi-a spus cât de recunoscător este că poate merge în diferite țări și poate vedea atât de multe lucruri”, povestește Mannino.

Familia intenționează să rămână în Malta cel puțin încă trei ani, urmând să își schimbe tipul de viză pentru a-și prelungi șederea. Pentru ei, mutarea nu a însemnat doar o schimbare de țară, ci o redefinire a priorităților: mai puțină grabă, mai mult timp împreună și o copilărie trăită într-un spațiu care, deși mic, oferă mai multă libertate.