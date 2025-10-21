FT: Uniunea Europeană analizează interzicerea etanolului în dezinfectanţii pentru mâini din cauza temerilor legate de cancer

UE analizează interzicerea etanolului în dezinfectanţii pentru mâini. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: DPA Images/ Erik Anderson

Uniunea Europeană ia în considerare clasificarea etanolului, un ingredient utilizat în compoziţia multor dezinfectanţi pentru mâini, ca o substanţă periculoasă care creşte riscul de cancer, a raportat marţi cotidianul Financial Times (FT), potrivit Agerpres.

O recomandare internă emisă pe 10 octombrie de unul dintre grupurile de lucru din cadrul Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a etichetat etanolul drept o substanţă toxică, ce creşte riscul de cancer şi de complicaţii în timpul sarcinii şi care trebuie înlocuită în produsele de curăţare şi alte produse, a precizat FT.

Comitetul pentru Produse Biocide din cadrul ECHA urmează să se întrunească în perioada 25 - 28 noiembrie.

Această instituţie europeană cu rol de reglementare a precizat că dacă experţii din comitetul mai sus menţionat „ajung la concluzia că etanolul este carcinogen”, atunci agenţia va recomanda înlocuirea sa, adăugând că decizia finală va urma să fie luată de Comisia Europeană, potrivit FT.

Reprezentanţii Agenţiei Europene pentru Produse Chimice nu au răspuns deocamdată solicitării transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.

Ei au declarat însă pentru FT că etanolul „ar putea fi în continuare autorizat pentru utilizările sale biocide preconizate, dacă acestea sunt considerate sigure prin prisma nivelurilor de expunere aşteptate sau dacă nu se vor găsi alternative”, subliniind totodată că nu a fost luată încă nicio decizie.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) clasifică atât etanolul, cât şi izopropanolul ca fiind substanţe sigure pentru a fi utilizate în igiena mâinilor.