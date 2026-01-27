Germania propune o UE „cu două viteze”, în care grupul principalelor şase economii să avanseze în politici cheie

Miniștrii de finanțe din Germania și Franța susțin crearea unui nou format de cooperare între cele mai mari șase economii ale UE. sursa foto: Getty

Germania vrea deblocarea deciziilor la nivel european și propune o Uniune Europeană „cu două viteze”, în care un nucleu de state să avanseze mai rapid în politici-cheie, cu scopul de a întări economia și autonomia blocului comunitar, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Acum este timpul pentru o Europă cu două viteze”, a declarat ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, marți, la Berlin, în cadrul unui eveniment organizat de cotidianul Die Welt.

Potrivit unei scrisori consultate de Reuters, miniștrii de finanțe din Germania și Franța susțin crearea unui nou format de cooperare între cele mai mari șase economii ale UE, pentru a stimula competitivitatea blocului comunitar.

În acest context, Klingbeil i-a invitat pe omologii săi din Franța, Polonia, Spania, Italia și Țările de Jos la o videoconferință programată miercuri, menită să stabilească o agendă „concretă și ambițioasă” pentru consolidarea suveranității, rezilienței și competitivității Uniunii Europene.

„Pentru a supravieţui într-o situaţie geopolitică tot mai impredictibilă, Europa trebuie să devină mai puternică şi mai rezilientă”, a transmis Klingbeil în scrisoarea trimisă luni, avertizând că menținerea actualului ritm nu mai reprezintă o opțiune viabilă.

Documentul arată că întâlnirea online este gândită drept o „lovitură de start”, urmând ca o reuniune față în față să aibă loc ulterior, în marja următorului Eurogrup.

Planul propus include patru direcții principale: accelerarea uniunii piețelor de capital, consolidarea monedei euro, coordonarea mai eficientă a investițiilor în apărare și securizarea accesului la materii prime.

Lars Klingbeil consideră că grupul de state din nucleul dur al UE trebuie să grăbească formarea Uniunii de Economii și Investiții, pentru a crea condiții de finanțare mai bune pentru companiile europene, în special pentru start-up-uri și scale-up-uri.

Un alt obiectiv vizează întărirea rolului internațional al euro ca monedă de refugiu, bazată pe predictibilitate și stat de drept. În acest sens, ministrul german pledează pentru reducerea birocrației și pentru creșterea suveranității europene în domeniul plăților.

În ceea ce privește apărarea, Klingbeil solicită o cooperare mai strânsă între statele membre și includerea fermă a acestui domeniu ca prioritate în următorul cadru financiar multianual al UE, „transformând apărarea într-un motor pentru creştere” economică.

Nu în ultimul rând, Germania susține intensificarea eforturilor de consolidare a lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, printr-un angajament strategic mai puternic al Uniunii Europene față de partenerii internaționali.