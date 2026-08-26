Grupul S&D din Parlamentul European intervine în scandalul banilor din PNRR ai României: "Nu putem avea standarde duble"

Punerea în pericol a celor 770 de milioane de euro destinate României din cauza unei dispute politice interne nu reprezintă o politică europeană responsabilă. Sursa foto: Hepta

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D) acuză partidele de dreapta de „standarde duble” în privința fondurilor din PNRR și avertizează că o dispută politică internă nu trebuie să pună în pericol cele 770 de milioane de euro destinate României.

Într-o reacție la scrisoarea transmisă de liderii Partidului Popularilor Europeni și ai Renew către șefa Comisiei Europene, grupul cere respectarea statului de drept și susține că cetățenii români nu trebuie să plătească prețul conflictelor politice.

"Nu putem avea standarde duble atunci când vine vorba despre Planurile de Redresare și Reziliență. Partidele politice de dreapta nu pot insista ca fiecare jalon al Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF) să fie respectat atunci când acest lucru convine propriilor guverne, iar apoi să ceară Comisiei Europene – din interese politice personale – să intervină atunci când o reformă adoptată democratic, care respectă statul de drept, nu le convine.

Punerea în pericol a celor 770 de milioane de euro destinate României din cauza unei dispute politice interne nu reprezintă o politică europeană responsabilă.

Familiile politice europene ar trebui să respecte statul de drept și deciziile sistemelor judiciare, precum și finalizarea cu succes a Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Cerem respectarea deplină a statului de drept. Cetățenii români nu ar trebui să plătească prețul standardelor politice duble".

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marți seară, că avea cunoștință încă de luni despre demersul PPE prin care se cere Comisiei Europene să verifice legislația adoptată în România, în legătură cu fondurile din PNRR. Bolojan a insistat că nu este vorba despre o tăiere a banilor, ci despre o clarificare menită să prevină eventuale pierderi.