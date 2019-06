Marea Britanie, lovitură dură din partea nemților

Foto: pixabay.com

Uniunea Europeană şi statele membre nu vor fi dispuse să renegocieze acordul pentru Brexit între Londra şi Bruxelles, indiferent cine va fi următorul premier britanic, a declarat marţi ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, relatează Reuters.



Candidaţii care concurează pentru succesiunea Theresei May în calitate de lider al Partidului Conservator şi de premier ar trebui să ţină cont de acest lucru atunci când fac promisiuni de campanie, iar "UE şi statele sale membre nu pot fi şantajate", a subliniat Roth pentru Reuters.



"Nu văd nicio dorinţă de a relua negocierile de la început. Candidaţii ar face bine să ţină cont de acest lucru în cadrul campaniilor lor interne de partid", a menţionat oficialul german.



Câţiva candidaţi au promis că vor obţine termeni mai avantajoşi pentru ieşirea Marii Britanii din UE decât a reuşit Theresa May.



Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru succesiunea Theresei May la conducerea acestei formaţiuni şi, implicit, a guvernului britanic, în cadrul unor alegeri ce se aşteaptă să fie dominate de tema Brexit-ului.