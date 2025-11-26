Noi reguli pentru protejarea animalelor de companie în UE: Microciparea câinilor și pisicilor devine obligatorie

1 minut de citit Publicat la 14:52 26 Noi 2025 Modificat la 14:56 26 Noi 2025

Microciparea câinilor și pisicilor devine obligatorie. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru noi reguli care protejează pisicile și câinii. Potrivit Politico, normele introduc aceleași standarde în toată UE pentru modul în care animalele de companie pot fi ținute și crescute și introduc un sistem de urmărire astfel încât să fie combătut comerțul ilegal.

Propunerea a venit de la Comisia Europeană în 2023, iar acum a fost aprobată provizoriu după negocieri între Parlamentul European și Consiliu.

Principalele prevederi ale noilor norme includ:

Standarde uniforme pentru tratamentul și adăpostirea câinilor și pisicilor în Uniunea Europeană

Măsuri de urmărire a animalelor pentru combaterea comerțului ilegal

Microciparea și înregistrarea obligatorie a câinilor și pisicilor

În același timp, legislația privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, propusă în același an, rămâne blocată: în Parlament sunt depuse mii de amendamente, iar statele membre încă nu se înțeleg între ele.

Chiar și așa, ministrul danez al Agriculturii, Jacob Jensen, a spus că acordul de marți este „primul de acest fel” și „un pas important înainte pentru protecția animalelor în Europa”.

Negociatorii din Parlament au transmis mesaje similare. Eurodeputata Veronika Vrecionová a spus că noile reguli vor face mai greu ca traficanții și crescătorii abuzivi să rămână nedescoperiți. Iar deputata Tilly Metz, din partea Verzilor, a spus că UE „inversează în sfârșit creșterea comerțului ilegal și face un pas semnificativ înainte”.

Totuși, drumul până la acord n-a fost simplu. Amendamente depuse în ultimul moment au schimbat forma finală a textului înainte de votul în plen. Deși majoritatea eurodeputaților a aprobat mandatul de negociere, chiar grupul politic al negociatoarei principale a ridicat semne de întrebare despre cât de realist este documentul.

O altă problemă a apărut când s-a discutat obligativitatea microcipării și înregistrării tuturor câinilor și pisicilor din UE. Propunerea a intrat în conflict cu unele aspecte juridice în Consiliu, dar până la urmă a rămas în text, cu mici ajustări.

În final, organizațiile pentru protecția animalelor salută acordul. Georgia Diamantopoulou, de la Four Paws, spune că acesta ar putea fi „începutul sfârșitului comerțului ilegal cu câini și pisici în UE”.