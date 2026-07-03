Noul sistem de control la frontiere provoacă haos în plin sezon de vacanțe. Șefa CE dă asigurări că va remedia problemele

În unele cazuri, timpul de aşteptare pentru a trece de control depăşeşte cinci ore / sursa foto: Getty

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat vineri că executivul european lucrează împreună cu statele membre pentru a rezolva problemele tehnice ale noului sistem al Uniunii Europene de control la frontiere, sistem pe care companii aeriene şi aeroporturi au cerut să fie suspendat în lunile iulie şi august din cauza timpilor de aşteptare pe care îi generează, informează EFE, citată de Agerpres.

„Mai este încă destul de mult de făcut pentru a rezolva aceste probleme tehnice cu statele membre", a declarat Ursula von der Leyen într-o conferinţă de presă după vizita colegiului comisarilor europeni în Cork cu ocazia preluării preşedinţiei Consiliului UE de către Irlanda.

Ea a amintit că sistemul nu schimbă normele comunitare privind intrarea şi ieşirea din UE, ci oferă "transparenţă" în aplicarea acestora.

Aeroporturi şi companii aeriene europene au trimis miercuri o scrisoare preşedintei CE în care îi cer să "acţioneze imediat" şi să adopte măsuri care includ permisiunea ca statele membre să suspende complet noul sistem "preventiv, atât timp cât volumul pasagerilor depăşeşte capacitatea operaţională a facilităţilor de control la frontieră, cel puţin în lunile iulie şi august".

În aceeaşi scrisoare, ei atrag atenţia că s-a ajuns "la un punct critic" şi că implementarea sistemului, începută în aprilie, "provocă consecinţe operaţionale grave, afectând pasagerii şi punând autorităţile de frontieră, aeroporturile şi companiile aeriene sub o presiune insuportabilă".

În unele cazuri, timpul de aşteptare pentru a trece de control depăşeşte cinci ore, se afirmă în scrisoare.

În schimb, ministrul irlandez de interne Jim O'Callaghan a apărat eficienţa noului sistem, deşi a amintit că legislaţia europeană are deja un mecanism care permite suspendarea acestuia.

„Sunt aproximativ 1.000 de persoane care au fost identificate ca un pericol pentru Uniunea Europeană şi au fost reţinute ca urmare a sistemului de intrări şi ieşiri. Aşadar, cred că el este eficient pentru a proteja securitatea UE", a declarat O'Callaghan presei din Cork.

Un purtător de cuvânt al CE a declarat miercuri că impactul sistemului asupra majorităţii aeroporturilor este "limitat" şi a evidenţiat că executivul european oferă sprijin atât statelor, cât şi sectorului aviatic pentru implementarea sa, solicitând, în acelaşi timp, o întâlnire cu reprezentanţi ai sectorului în următoarele săptămâni.