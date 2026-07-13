O capitală europeană construiește primul zgârie-nori din istoria orașului: Va fi inaugurat în 2026. Unde e și cum arată Estrel Tower

4 minute de citit Publicat la 13:53 13 Iul 2026 Modificat la 13:53 13 Iul 2026

Estrel Tower, cea mai înaltă clădire zgârie-nori din Berlin, Germania. Sursa foto: Estrel Berlin

Capitala unei țări din UE este pe punctul de a atinge un moment istoric în evoluția sa arhitecturală odată cu finalizarea Estrel Tower, o clădire mixtă cu o înălțime de 176 de metri, care va deveni cea mai înaltă construcție netehnică și primul turn zgârie-nori autentic al orașului.

Potrivit definiției Consiliului pentru Urbanism Vertical (Council on Vertical Urbanism), zgârie-norii sunt clădiri care depășesc 150 de metri înălțime, ceea ce face ca Estrel Tower să fie primul edificiu din Berlin care îndeplinește acest criteriu.

Programată să fie deschisă publicului la sfârșitul anului 2026, clădirea va găzdui un hotel, spații de birouri, galerii, restaurante și baruri, fiind gândită ca un nou pol urban în cartierul Neukölln.

Proiectată de biroul de arhitectură berlinez Barkow Leibinger, construcția reprezintă o schimbare importantă pentru un oraș cunoscut până acum pentru clădirile sale joase și regulile stricte privind înălțimea construcțiilor.

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Un proiect care reaprinde dezbaterea despre viitorul orașelor

Apariția Estrel Tower vine într-un moment în care numeroși arhitecți și specialiști în conservarea patrimoniului susțin că orașele ar trebui să se concentreze mai degrabă pe renovarea și reutilizarea clădirilor existente decât pe ridicarea unor construcții noi.

Tot mai multe discuții despre sustenabilitate vizează păstrarea carbonului deja „încorporat” în clădirile vechi și prelungirea duratei lor de viață prin modernizare.

Anterior, Gordon Gill, arhitectul viitorului Jeddah Tower, care va deveni cea mai înaltă clădire din lume, declara pentru Newsweek că cea mai mare oportunitate pentru inovația arhitecturală se află în modernizarea clădirilor existente și creșterea eficienței lor energetice.

Alți arhitecți au avertizat că Germania riscă să își piardă o parte din identitatea istorică dacă demolarea va avea prioritate în fața conservării patrimoniului construit.

„Un far pentru oraș”

Frank Barkow, fondatorul Barkow Leibinger, consideră însă că zgârie-norii pot avea un rol important într-un viitor urban sustenabil, dacă sunt proiectați corespunzător.

Arhitectul afirmă că, deși astfel de clădiri presupun inițial o amprentă de carbon mai mare, pe termen lung ele folosesc terenul mult mai eficient, concentrează mai multe funcțiuni într-un singur loc și limitează extinderea necontrolată a orașelor.

Potrivit acestuia, Estrel Tower nu a fost conceput ca parte a unui cartier plin de zgârie-nori, ci ca un reper unic în peisajul Berlinului.

„Berlinul a respectat istoric limita de aproximativ 22 de metri pentru înălțimea clădirilor, cu excepția turlelor bisericilor. Am știut încă de la început că Estrel va fi un turn singular, înconjurat de clădiri mai joase, adaptate contextului istoric”, a explicat Barkow.

Spre deosebire de orașe precum New York sau Frankfurt, unde zgârie-norii formează cartiere întregi, Estrel Tower este gândit să funcționeze „mai degrabă ca un far – un reper unic pentru oraș”.

Turnul completează hotelul Estrel aflat vizavi, cele două construcții urmând să formeze împreună o nouă poartă de intrare în capitala germană.

Arhitectură inspirată din forme geometrice

Designul complexului se bazează pe forme geometrice precum triunghiuri, paralelograme și poligoane.

Deoarece terenul nu se află într-o zonă istorică protejată, arhitecții au avut libertatea de a experimenta cu volume și forme, comparând întregul concept cu un puzzle Tangram.

Rezultatul este un ansamblu dinamic, alcătuit din mai multe clădiri care interacționează atât între ele, cât și cu spațiul urban din jur.

Fațadă inteligentă și tehnologii verzi

Fațada turnului este prevăzută cu lamele metalice pentru umbrire solară, geamuri inteligente și ferestre care pot fi deschise natural.

Clădirea va utiliza surse de energie cu emisii reduse de carbon, sisteme de retenție a apei pluviale și un acoperiș verde, fiind proiectată pentru a maximiza lumina naturală și a reduce consumul de energie.

Proiectul urmărește obținerea certificării LEED Platinum, cel mai înalt standard internațional acordat pentru performanță ecologică.

Provocările construcției

Una dintre cele mai mari dificultăți a fost logistica unui proiect fără precedent pentru Berlin.

Au fost turnate mii de tone de beton, inclusiv o fundație cu o grosime de trei metri.

Pentru a accelera lucrările, numeroase componente, inclusiv fațada și acoperișul atriului, au fost prefabricate în afara șantierului, astfel încât diferite etape ale construcției să poată fi realizate simultan.

Referindu-se la criticile privind impactul climatic al zgârie-norilor, Barkow susține că avantajele devin evidente pe termen lung.

„Poate fi adevărat pe termen scurt, însă, în timp, o clădire înaltă este mult mai compactă și mai eficientă energetic decât extinderea necontrolată a orașelor”, a explicat arhitectul.

El adaugă că aceste clădiri oferă și o flexibilitate ridicată, putând găzdui hoteluri, locuințe, birouri sau alte funcțiuni fără modificări structurale majore.

Începutul unei noi ere pentru Berlin

Rămâne de văzut dacă Estrel Tower va rămâne o excepție sau va deschide drumul unei noi generații de zgârie-nori în capitala Germaniei.

Frank Barkow este convins că proiectul va crea un precedent.

„Credem că stabilește un nou model. Berlinul are nevoie de instrumente care să încurajeze diversitatea, dezvoltarea mixtă și noi centre de interacțiune socială. Clădirile înalte reprezintă o parte din această soluție.”

În opinia sa, viitorul capitalei germane constă în găsirea unui echilibru între modernitate și patrimoniu.

„Berlinul poate fi în același timp un oraș al clădirilor înalte și unul care își respectă scara istorică. Această combinație reprezintă viitorul orașului.”