O țară din UE îi împiedică pe muncitorii străini și pe studenții din Africa de Sud, India și alte țări să solicite permise de ședere

3 minute de citit Publicat la 14:05 06 Noi 2026 Modificat la 14:05 06 Noi 2026

Lituania introduce restricții pentru muncitorii și studenții străini. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lituania a introdus reguli mai stricte în materie de imigrație. Noile reguli, care au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2026, îi împiedică pe cetățenii străini aflați în Lituania în baza vizelor Schengen să solicite pe teritoriul țării permise de ședere pentru muncă sau pentru studii universitare de licență, potrivit Business Insider Africa.

În schimb, solicitanții vizați trebuie să parcurgă procedura prin intermediul centrelor autorizate din străinătate, ceea ce ar putea genera costuri suplimentare de călătorie și întârzieri pentru persoanele care și-au găsit deja un loc de muncă sau au fost admise la o universitate din această țară a Uniunii Europene.

„Aceste modificări vor avea un impact practic semnificativ asupra recrutării”

Potrivit Departamentului pentru Migrație din Lituania, restricțiile îi vizează pe cetățenii străini care dețin vize Schengen eliberate de Lituania sau de alte state din spațiul Schengen, precum și vize naționale eliberate de alte țări.

Conform sistemului revizuit, cetățenii străini care intră în Lituania cu vizele vizate și obțin ulterior un loc de muncă sau sunt admiși la programe de studii universitare de licență nu mai pot solicita permise de ședere cât timp se află pe teritoriul țării.

Cu toate acestea, persoanele care dețin permise de ședere lituaniene valabile, vize naționale lituaniene sau permise de ședere eliberate de alte state membre ale UE ori de țări din spațiul Schengen pot depune în continuare cererile pe teritoriul Lituaniei.

De asemenea, lucrătorii cu înaltă calificare, inclusiv solicitanții eligibili pentru Cartea Albastră a UE (EU Blue Card), rămân exceptați de la aceste restricții, în timp ce angajații care lucrează deja în țară își pot reînnoi permisele conform procedurilor existente.

Deși noile reguli se aplică indiferent de naționalitate, cetățenii din Ghana, India, Azerbaidjan, Cambodgia și Mongolia se confruntă cu o problemă suplimentară, deoarece în prezent nu au la dispoziție o cale eligibilă de depunere a cererilor din străinătate pentru permisele standard de ședere în scop de muncă în Lituania.

Potrivit unei analize realizate de Deloitte Lituania la 7 octombrie 2026, cetățenii acestor cinci țări au nevoie, în general, de o viză lituaniană eligibilă sau de un permis de ședere existent, eliberat de Lituania ori de un alt stat membru al UE sau din spațiul Schengen, pentru a putea depune în Lituania o cerere standard de permis de ședere în scop de muncă.

„Aceste modificări vor avea un impact practic semnificativ asupra recrutării și relocării anumitor cetățeni din afara Uniunii Europene”, a declarat Deloitte.

Restricțiile înseamnă că angajatorii care doresc să recruteze lucrători din aceste țări trebuie să verifice dacă potențialii angajați îndeplinesc condițiile pentru a solicita permisul de ședere în Lituania sau dacă au acces la un centru de procesare a cererilor din străinătate.

Rețeaua de centre pentru vize a Lituaniei din străinătate include și țări africane

Cele mai recente modificări vin după extinderea, în octombrie 2025, a serviciilor de depunere a cererilor din străinătate ale Lituaniei, când au fost deschise noi centre VFS Global în Ghana, Zimbabwe, Vietnam și Bosnia și Herțegovina.

Africa de Sud se număra deja printre țările care găzduiau centre pentru depunerea cererilor destinate Lituaniei, alături de India, Filipine și alte câteva state din Asia, Europa și America.

Cu toate acestea, existența unui centru într-o anumită țară nu înseamnă că acolo sunt acceptate toate tipurile de cereri.

Cetățenii ghanezi pot utiliza centrul din Ghana pentru anumite scopuri, inclusiv reîntregirea familiei, angajarea în locuri de muncă pentru persoane cu înaltă calificare și programe de învățământ superior aprobate, dar nu și pentru cererile obișnuite de permise de ședere în scop de muncă.

Lituania a închis, de asemenea, centrele sale externe de depunere a cererilor din Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Bosnia și Herțegovina, începând cu 1 noiembrie 2026.

Solicitanții eligibili din cele trei țări din Asia Centrală pot utiliza în schimb serviciile desemnate din Azerbaidjan, în timp ce cetățenii belaruși care solicită permise de ședere în scop de muncă pot depune cererile prin intermediul centrelor din Armenia și Georgia.

Conform procedurilor revizuite, solicitanții obligați să depună cererile din străinătate trebuie să își înregistreze documentele prin sistemul online de imigrație al Lituaniei, MIGRIS, înainte de a programa o întâlnire la centrele VFS Global autorizate.

Pentru lucrătorii și studenții vizați care se află deja în Lituania, noile reguli schimbă locul în care își pot finaliza cererile pentru permisele de ședere. În același timp, angajatorii care recrutează personal din străinătate trebuie să țină cont de opțiunile disponibile pentru depunerea cererilor înainte de a organiza relocarea angajaților.