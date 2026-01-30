Particule radioactive detectate în aer, într-o țară din UE: Oficialii spun că nu provin de la centralele nucleare

Cantităţi mici de substanţe radioactive au fost detectate în probele de aer din Finlanda, a declarat vineri organismul de supraveghere a siguranţei nucleare din ţara nordică, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
„Concentraţiile au fost foarte scăzute şi nu au prezentat niciun risc pentru oameni sau mediu”, a precizat Autoritatea pentru siguranţa nucleară şi monitorizarea radiaţiilor (STUK) într-un comunicat.
STUK a menţionat că substanţele radioactive nu au provenit de la centrale nucleare finlandeze, deşi nu a oferit o explicaţie pentru detectarea lor.
„În multe cazuri, sursa substanţelor radioactive nu poate fi identificată”, a adăugat agenţia.
Finlanda, Suedia, Rusia şi regiunea mai largă dispun de o serie de reactoare nucleare.