Patru țări europene plătesc 41 de miliarde de euro în plus pentru combustibili fosili. Peste 100 de organizații cer UE să renunțe la ei

Împreună, cele patru economii ale UE au suportat costuri suplimentare pentru combustibili fosili de aproape 41 de miliarde de euro, fără să importe volume suplimentare de energie. Foto: Getty Images

Războiul din Orientul Mijlociu a provocat un șoc pe piețele energetice, iar țările europene au ajuns să plătească miliarde de euro în plus pentru combustibili fosili, fără să importe cantități suplimentare de energie. Un raport al Centre for Research on Energy and Clean Air arată că doar Olanda, Italia, Franța și Spania au suportat împreună costuri suplimentare de aproape 41 de miliarde de euro, în timp ce peste 100 de organizații îi cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un plan pentru renunțarea treptată la combustibilii fosili, potrivit Euronews.

Țările de Jos, Italia, Franța și Spania se numără printre primele zece țări cele mai afectate de costurile suplimentare ale importurilor de combustibili fosili generate de perturbările din Orientul Mijlociu, potrivit unui raport al Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Dintre cele 170 de țări analizate, 134 au plătit mai mult pentru motorină decât anticipau piețele înainte de război, arată raportul CREA. Țările de Jos au înregistrat costuri suplimentare estimate la 11,5 miliarde de euro între martie și august 2026, urmate de Italia, cu 12,7 miliarde de euro, Franța, cu 10,8 miliarde de euro, și Spania, cu 8,8 miliarde de euro.

Împreună, cele patru economii ale UE au suportat costuri suplimentare pentru combustibili fosili de aproape 41 de miliarde de euro, fără să importe volume suplimentare de energie.

Cifrele evidențiază expunerea economiilor europene la prețurile globale ale petrolului și gazelor, relevând o criză care a adăugat peste 282 de miliarde de euro la facturile pentru importurile de combustibili fosili la nivel mondial, din care petrolul a reprezentat singur 140 de miliarde de euro.

Prețurile gazului natural lichefiat (GNL) au crescut cu 60% în zona Atlanticului și cu 75% în Pacific, în timp ce prețurile motorinei și benzinei au urcat cu 59% de când Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Pentru a compensa pierderile din Orientul Mijlociu, SUA și Norvegia au fost cei mai mari furnizori atât de produse petroliere, cât și de GNL pentru UE în primul trimestru al anului, potrivit datelor UE.

Pentru Europa, șocul provocat de creșterea prețului motorinei este deosebit de important, deoarece blocul comunitar se bazează în mare măsură pe acest combustibil pentru transportul de mărfuri, agricultură și industrie. Prin urmare, costurile mai mari ale combustibilului se pot propaga de-a lungul lanțurilor de aprovizionare și, în cele din urmă, pot duce la o creștere suplimentară a prețurilor bunurilor.

Investițiile în energia verde dau rezultate

Cu toate acestea, autorii raportului CREA sugerează că dezvoltarea energiei curate în Europa devine un atu în materie de securitate energetică.

Raportul notează că capacitatea de producție de energie curată instalată în blocul comunitar începând din 2020 a permis țărilor importatoare să economisească 36 de miliarde de euro la achizițiile de combustibili fosili în primele cinci luni ale crizei.

„Cea mai bună modalitate de a ne proteja de prețurile ridicate ale petrolului este să renunțăm cât mai repede posibil la combustibilii fosili”, a declarat Luke Wickenden, analist în domeniul energiei la CREA.

„Prețurile petrolului și gazelor s-au dovedit de multă vreme a fi călcâiul lui Ahile atât pentru bugetele gospodăriilor, cât și pentru economia globală în ansamblu. Între timp, țările care au investit în energie curată după crizele energetice din trecut au economisit miliarde de dolari.”

Economiile au fost cu atât mai importante cu cât fiecare unitate de gaz, petrol sau cărbune înlocuită de electricitatea produsă din surse curate a reprezentat o unitate care nu a mai trebuit cumpărată la prețurile de război.

Sursele regenerabile și electrificarea nu mai țin doar de reducerea emisiilor, susține raportul, ci reprezintă și o protecție împotriva șocurilor geopolitice din domeniul energiei. Țările care dispun, proporțional, de o cantitate mai mare de energie curată și au o cerere mai redusă de combustibili fosili sunt mai puțin expuse atunci când prețurile internaționale ale combustibililor cresc brusc.

„Energia regenerabilă a economisit Spaniei miliarde, însă transporturile, aviația și industria dependente de petrol au făcut ca fiecare persoană să suporte un cost suplimentar brut de 181 de euro pentru importurile de combustibili fosili”, a declarat pentru Euronews Isaac Levi, coordonatorul echipei pentru politici Europa-Rusia și analiză energetică din cadrul CREA.

„Experiența Spaniei arată că electricitatea curată trebuie acum însoțită de o electrificare mai rapidă a întregii economii.”

Organizațiile ecologiste cer UE să renunțe la combustibilii fosili

Între timp, o scrisoare semnată de peste 100 de organizații europene și internaționale îi cere președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să prezinte o viziune strategică comună pentru restul mandatului său și să ofere un plan pentru renunțarea la combustibilii fosili în discursul său privind Starea Uniunii, programat pentru 16 septembrie.

„Nimic din toate acestea nu este întâmplător. Dependența de combustibilii fosili a subminat în mod repetat prosperitatea Europei și i-a limitat capacitatea de a acționa la nivel mondial. Atât timp cât Europa se bazează pe combustibilii fosili, cetățenii săi rămân expuși șocurilor de preț și deciziilor geopolitice luate în alte părți ale lumii”, se arată în scrisoare.

Semnatarii îi cer Ursulei von der Leyen să solicite elaborarea unui raport independent, similar raportului Draghi, care să prezinte modalitățile prin care UE poate accelera eliminarea completă a combustibililor fosili, protejând în același timp consumatorii, lucrătorii și industria.

Propunerea plasează energia regenerabilă, eficiența energetică, rețelele și flexibilitatea energetică bazată pe surse curate în centrul strategiei și solicită redirecționarea cheltuielilor europene și naționale de la investițiile care prelungesc dependența de combustibilii fosili.

Propunerea include, de asemenea, o puternică dimensiune de politică industrială, solicitând asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure pentru materiile prime esențiale de care au nevoie industriile europene din domeniul energiei curate.