Piața neagră a jocurilor de noroc a provocat pierderi de 23 de miliarde de euro pentru țările UE în 2025

O eventuală taxă pe jocurile de noroc ar putea aduce 1,9 miliarde de euro anual la bugetul european. FOTO: Profimedia Images

Un studiu prezentat în Parlamentul European indică faptul că piaţa ilegală a jocurilor de noroc online care vizează consumatorii din Uniunea Europeană a ajuns la 91,6 miliarde de euro în 2025, în creştere cu aproximativ 14% faţă de anul anterior. Statele membre au pierdut aproape 23 de miliarde de euro din taxe neîncasate, potrivit News.ro.

Comisia Europeană analizează inclusiv introducerea unor noi surse de venit pentru viitorul buget multianual al Uniunii după 2028, iar printre opţiunile aflate pe masa Bruxelles-ului se numără şi o taxă europeană aplicată jocurilor de noroc online, alături de taxe pe marile platforme digitale şi pe tranzacţiile cu active cripto.

O eventuală taxă pe jocurile de noroc ar putea aduce 1,9 miliarde de euro anual la bugetul european, iar întregul pachet de taxe ar totaliza aproape 11 miliarde de euro, scrie Euronews. Practic, veniturile neîncasate de guvernele UE din cauza pieţei negre au fost în 2025 de peste 10 ori mai mari decât veniturile estimate a fi realizate prin introducerea unor noi taxe aplicate industriei legale şi jucătorilor corecţi.

Potrivit raportului comandat şi prezentat de o asociaţie a industriei reglementate, European Casino Association (ECA), în cadrul unei dezbateri organizate în Parlamentul European, cei peste 6.200 de operatori fără licenţă, din piaţa ilegală, activi la nivel european controlează în prezent majoritatea veniturilor generate de jocurile de noroc online din Uniune, fenomen care pune presiune atât asupra bugetelor statelor, cât şi asupra mecanismelor de protecţie a consumatorilor.

Acelaşi studiu indică faptul că piaţa ilegală continuă să crească într-un ritm mai rapid decât cea reglementată, ceea ce reduce veniturile fiscale şi limitează eficienţa măsurilor de protecţie a consumatorilor.

La dezbaterea organizată de ECA în Parlamentul European au participat şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, Europol, Eurojust şi ai noii Autorităţi Europene pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA). Principala concluzie a discuţiilor a fost că, fără o cooperare mai strânsă între autorităţile europene şi cele naţionale, piaţa ilegală va continua să câştige teren în faţa operatorilor licenţiaţi.

Contextul este unul sensibil pentru industria europeană a jocurilor de noroc. Pe de o parte, autorităţile încearcă să identifice noi surse de finanţare pentru bugetul comunitar, iar pe de altă parte, operatorii licenţiaţi avertizează că o presiune fiscală suplimentară nu face decât să alimenteze şi mai mult migrarea jucătorilor către platformele ilegale, care nu plătesc taxe şi nu respectă normele privind protecţia consumatorilor.