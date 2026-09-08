Plăți fără comisioane pentru euro digital sub 10 euro. Propunerea Italiei este susținută de Banca Centrală Europeană

Euro digital este o formă digitală de plată, concepută să completeze numerarul. Sursa foto: Getty Images

Italia propune ca plățile cu euro digital de până la 10 euro să fie exceptate de la unele comisioane pentru comercianți, o măsură care ar avantaja în special micile afaceri și este susținută de Banca Centrală Europeană, în timp ce statele membre, Parlamentul European și Comisia Europeană negociază la Bruxelles regulile pentru introducerea noii monede digitale, pe care BCE ar putea să o emită pentru prima dată în 2029, potrivit Euronews.

Inițiativa este privită favorabil de comunitatea băncilor centrale, în special de Banca Centrală Europeană (BCE), a declarat pentru Euronews o sursă din sectorul bancar.

Euro digital este o formă digitală de plată, concepută să completeze numerarul, iar BCE își propune să fie pregătită pentru o posibilă primă emitere în 2029, cu condiția adoptării în acest an a legislației necesare.

Întrucât Europa se bazează în principal pe sisteme de plată cu sediul în SUA, precum Visa și Mastercard, UE urmărește să își consolideze autonomia strategică în domeniul plăților, euro digital fiind considerat una dintre posibilele soluții.

Euro digital va avea statut de mijloc legal de plată, ceea ce înseamnă că, în general, comercianții vor fi obligați să îl accepte, cu anumite excepții. Din acest motiv, legislatorii negociază modul în care vor fi distribuite comisioanele între participanții la piață, astfel încât micii comercianți să nu fie dezavantajați de adoptarea noii monede digitale.

Distribuirea comisioanelor între participanții la piață, cunoscută sub denumirea de „model de compensare”, este una dintre cele mai delicate părți ale negocierilor de la Bruxelles, alături de „limitele de deținere”, respectiv suma maximă de euro digital care poate fi păstrată într-un portofel digital.

„Propunerea prevede un plafon de 0,02 euro pentru comisionul perceput comercianților în cazul tranzacțiilor de valoare mică, aplicabil în special micilor comercianți. Dar suntem deschiși să luăm în considerare un comision net zero, deoarece, de facto, acesta ar fi oricum rezultatul”, a declarat pentru Euronews un diplomat UE, sub protecția anonimatului.

„O astfel de soluție ar face, de asemenea, cadrul mai simplu”, a adăugat diplomatul.

Schemă temporară de comisioane

Potrivit unor documente interne consultate de Euronews cu privire la negocieri, schema de comisioane va fi temporară, permițând BCE să colecteze suficiente date înainte de a propune un nou model, dacă va fi considerat necesar. Necesitatea unor date mai bune privind comisioanele pentru comercianți a fost subliniată și de Curtea Europeană de Conturi. Într-un raport din 2025, Curtea a constatat că Comisia Europeană nu dispunea de suficiente date privind comisioanele percepute comercianților și costurile aferente pentru a monitoriza în mod eficient impactul intervențiilor existente asupra prețurilor pe piața plăților.

Alte documente privind negocierile arată că micii comercianți plătesc, de regulă, comisioane mai mari decât companiile mari, deoarece au o putere de negociere mai redusă în relația cu sistemele internaționale de plată. Aceste sisteme sunt dificil de refuzat de către comercianți, în special atunci când sunt utilizate pe scară largă. Potrivit unei analize a BCE, micii comercianți pot plăti comisioane de trei până la patru ori mai mari decât comercianții mari.

Subiectul va fi analizat de statele membre, Parlamentul European și Comisia Europeană în cadrul următoarei runde de negocieri de la Bruxelles, potrivit unui document intern consultat de Euronews.

Negociatorii se vor întâlni din nou la Bruxelles joi, 10 septembrie, pentru noi discuții.