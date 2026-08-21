Politico: Cum au „muls” fermierii greci fonduri europene pentru agricultură, cu ajutorul unor vaci imaginare

Guvernul de la Atena a promis reforme și sporirea controalelor în sectorul agricol al creșterii animalelor. Foto: Getty Images

Fermierii greci au solicitat subvenţii europene pentru un număr de animale care depășea cu câteva zeci de mii pe cel care puteau fi identificat în datele oficiale ale autorităților de la Atena, ceea ce amplifică și mai mult scandalul subvențiilor agricole din această Grecia, informează Politico.

Astfel, există discrepanțe majore între datele furnizate de ELSTAT (institutul de statistică elen), conform cărora efectivele naționale de bovine sunt în scădere, și numărul de subvenții, în creștere, acordate pentru aceste animale, care au fost înregistrate la ministerul grec al Agriculturii.

Guvernul de la Atena a promis reforme și sporirea controalelor în sectorul agricol.

Conform datelor ministerului Agriculturii, autorităţile elene au plătit subvenţii UE pentru aproximativ 260.000 de vaci de lapte, în 2024. Din moment ce o vacă de lapte dă naștere unui vițel pe an, ar fi trebuit ca un număr similar de viței să fie înrgistrați în documente.

În același timp, datele ministerului Agriculturii de la Atena arată că în 2024 circa 70.000 de bovine au fost sacrificate pentru carne - ceea ce presupune acordarea de subvenții pentru fermieri inclusiv pentru aceste animale.

Grecia nu a publicat însă date complete referitoare la bovine care au murit ori au fost sacrificate din cauza vârstei, a scăderii productivității sau ca urmare a bolilor. Trei crescători de animale au declarat pentru Politico că astfel de „eliminări” reprezintă circa 20% din totalul efectivelor.

Conform datelor ELSTAT, în Grecia existau, în 2024, circa 600.000 de bovine. Dacă aplicăm procentul de 20%, înseamnă o reducere de aproximativ 120.000 de animale.

Coroborată cu datele privind subvenţiile, efectivul naţional de bovine ar fi trebuit să crească în acel an cu aproximativ 70.000 de animale.

În schimb, datele ELSTAT arată că efectivul naţional este în scădere: de la aproximativ 640.000 de bovine în 2023 la 600.000 în 2024 şi apoi la 520.000 în 2025, potrivit celor mai recente date publicate în iunie.

Parchetul European anchetează deja mai multe cazuri legate de subvenții agricole fictive

Discrepanţa ar putea fi chiar mai mare, a declarat Nikos Dimopoulos, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Animale din Kavala. De exemplu, nu e exclus ca o parte din animalele sacrificate să fi fost importate: prin urmare, ele nu ar fi fost „scăzute” din efectivul naţional de bovine, în condițiile în care Grecia importă bovine vii şi exportă doar un număr redus de animale.

„Nu există supraveghere şi nu putem avea o cifră exactă pentru că nu există date precise”, a declarat Dimopoulos. Autorităţile efectuează doar controale prin sondaj sau investigaţii în urma unor reclamaţii.

Discrepanţe similare apar şi în registrele privind oile şi caprele din Grecia. ELSTAT a raportat o populaţie de aproximativ 8,8 milioane de animale în 2025, în timp ce aproximativ 15,7 milioane figurau în Sistemul Integrat de Informaţii Veterinare al ţării, o bază de date guvernamentală.

Partidul Elas (de stânga), al fostului premier grec Alexis Tsipras a depus o plângere la Parchetul European (EPPO), referitoare la discrepanța dintre subvențiilea agricole pentru crescătorii de animale și datele oficiale ale institutului de statistică.

EPPO a refuzat să confirme dacă a declanșat o anchetă în acest caz, dar Parchetul European are deja pe rol zeci de dosare legate de subvenții agricole acordate pentru terenuri inexistente ori activități fictive.

În iulie, Parchetul European a anunţat punerea sub acuzare a 22 de persoane, inclusiv patru parlamentari ai partidului de guvernământ (Noua Democraţie), acuzați de fraude cu subvenţii agricole. Procesele parlamentarilor, care neagă comiterea vreunei ilegalități, vor începe la Atena, în octombrie.