Președintele Parlamentului European trage un semnal de alarmă cu privire la împrumuturile de la CE

El a precizat că planul de redresare propus de Comisia Europeană este unul ambițios, dar nu rezolvă problemele de fond, ci ar putea împovăra generațiile viitoare.

„Timpul este un lux pe care nu ni-l permitem. Trebuie să acționăm urgent și curajos, deoarece cetățenii, companiile și economiile statelor membre UE au nevoie de un răspuns imediat. Cetățenii noștri se așteaptă la acțiuni îndrăznețe. Acum este timpul să livrăm.”, a declarat președintele Parlamentului European.

Sassoli le-a mulțumit membrilor Comisiei Europene pentru propunerea ”ambițioasă” de sprijinire a statelor, deși a afirmat că planul de redresare, bazat pe împrumuturi și granturi, rezolvă doar problemele de suprafață.

”Nu vom accepta nicio retragere din această poziție inițială, pe care ar trebui să o luăm ca punct de plecare și să o îmbunătățim, pentru a ne asigura că de deciziile esențiale pe care le luăm acum beneficiază toată lumea. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă.”, a declarat Sassoli în contexul în care mai multe state, printre care, Austria, Suedia, Danemarca şi Olanda, au privit cu reticență planul Comisiei Europene.

”Parlamentul dorește să sublinieze că orice datorie comună trebuie rambursată în mod echitabil, fără a împovăra generațiile viitoare. Putem realiza acest lucru cu un impuls către muncă și bunăstare socială. În această privință, să nu uităm că acordarea de sprijin numai sub formă de împrumuturi ar avea un impact asimetric asupra îndatorarii statelor membre și ar fi mai costisitoare pentru Uniune în ansamblu. Avem acum ocazia să reformăm Europa și să o facem mai echitabilă, ecologică și cu perspective de viitor.”, se mai arată în minuta ședinței.

„Sunt profund îngrijorat de impactul pe care criza îl are asupra vieții oamenilor.”, a mai spus Preşedintele Parlamentului European.

Planul prezentat de CE este unul ambițios, urmând să ofere nu mai puțin de 1,85 trilioane de euro în sprijinul statelor membre, al sectorului privat și al societății în general prin finanțarea instrumentelor care au fost cele mai utile în această criză.

Într-un mesaj pe Twitter, Sassoli a precizat că fondurile din planul de redresare al Comisiei Europene trebuie folosite pentru a crea locuri de muncă, în special pentru tineri și femei, categoriile cele mai afectate de criza coronavirusului.



We cannot allow job insecurity to increase in Europe. The recovery plan and the next EU budget must create secure jobs, allowing young people to enter the world of work and helping women, who have been particularly affected by this crisis. #EUCO pic.twitter.com/KaaHIMKb2R