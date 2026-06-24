Șeful EFPIA: Europa trebuie să regândească preţul medicamentelor sau riscă pierderea investiţiilor

Producătorii de medicamente avertizează că preţurile mai scăzute din Europa ar putea afecta câştigurile pe piaţa profitabilă din SUA / Sursa foto: Getty Images

Europa va trebui să regândească cum evaluează şi cum plăteşte pentru medicamentele inovatoare sau riscă să piardă investiţii în producţie şi teste clinice, a avertizat şeful lobby-ului industriei farmaceutice, în condiţiile în care guvernele şi producătorii de medicamente au divergenţe privind preţurile, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Stefan Oelrich, preşedintele Federaţiei Europene a Industriilor şi Asociaţiilor Farmaceutice (EFPIA), un organism de lobby care regrupează companii precum Bayer, Novartis şi Novo Nordisk, a declarat într-un interviu că industria se confruntă cu o nouă realitate, deoarece politica de preţuri "a naţiunii celei mai favorizate" a preşedintelui Donald Trump caută să să lege preţurile unor medicamente din SUA de cele plătite în alte ţări bogate, inclusiv în Europa.

Ca urmare, producătorii de medicamente avertizează că preţurile mai scăzute din Europa ar putea afecta câştigurile pe piaţa profitabilă din SUA, intensificând presiunile asupra guvernelor europene să plătească mai mult pentru noile medicamente.

„Europa va trebui să-şi asume în viitor un rol mai activ", a explicat Oelrich, care este şi preşedintele diviziei farmaceutice a companiei germane Bayer.

Oelrich a atras atenţia că Germania, unde luna aceasta Executivul a propus măsuri legislative pentru reducerea cheltuielilor cu îngrijirea sănătăţii, reprezintă un precedent juridic important.

Acesta a adăugat: „Germania este un fel de vestitor pentru ceea ce ar putea fi Europa, şi în bine, şi în rău".

Deşi a admis că politicienii germani au ascultat temerile industriei, Oelrich a avertizat că producătorii de medicamente au de unde alege în privinţa investiţiilor.

„Este puţin probabil să efectuezi teste clinice într-un loc unde nu intenţionezi să vinzi. Este puţin probabil, pe termen lung, să produci pe o piaţă unde nu există cerere. Investiţiile vor veni sau nu, în funcţie de condiţiile de pe o anumită piaţă", a declarat preşedintele EFPIA.

EFPIA a avertizat în repetate rânduri că sectorul pharma din Europa va avea de pierdut din cauza intensificării concurenţei din SUA, China şi pieţele emergente, dacă UE nu modifică legislaţia care reglementează acest sector.