Spațiul a devenit noul câmp de luptă. China și Rusia testează apărarea Uniunii Europene, avertizează un ministru german

Adversarii Europei ar putea desfășura deja acțiuni menite să destabilizeze activele spațiale ale Uniunii, în pregătirea unui conflict viitor, a declarat Jens Plotner, secretar de stat pentru Apărare al Germaniei, relatează Euronews.

„Rusia, dar și China, dezvoltă, testează și, în unele cazuri, folosesc deja capabilități de contracarare în spațiu”, a avertizat Jens Plotner într-un discurs susținut la Conferința Spațială Europeană de la Bruxelles. „Acestea sunt concepute pentru a nega, degrada, perturba, induce în eroare sau distruge sistemele spațiale”.

„Activele spațiale europene, inclusiv cele germane, sunt deja supuse în mod regulat unor interferențe deliberate. Observăm acest lucru aproape zilnic. Sateliții chinezi, de exemplu, efectuează manevre extrem de agile și complexe pe orbită, activități care pot fi descrise drept o luptă aeriană în spațiu, cu scopul de a testa și destabiliza sistemele existente”, a mai declarat acesta.

Uniunea Europeană își accelerează eforturile de consolidare a posturii de apărare înainte de sfârșitul deceniului, pentru a descuraja un posibil atac al Rusiei, spațiul fiind considerat un element-cheie al acestor demersuri, în special în domeniul informațiilor, supravegherii și recunoașterii, dar și al comunicațiilor rapide și securizate.

Așa-numiții „factori strategici de sprijin”, care includ și activele spațiale, au fost desemnați de Comisia Europeană drept domeniu prioritar pentru investiții, instituția solicitând statelor membre să își coordoneze eforturile de reînarmare, pentru a evita suprapunerile și pentru a acoperi mai rapid lacunele critice de capabilități.

Plotner, a cărui țară a anunțat un plan de reînarmare în valoare de 500 de miliarde de euro, din care 35 de miliarde vor fi alocate până în 2030 exclusiv pentru capabilități militare spațiale, a avertizat că adversarii Europei știu foarte bine că apărarea bazată pe spațiu este decisivă în conflictele moderne și reprezintă, prin urmare, „o vulnerabilitate critică”.

„Trebuie să presupunem, așadar, că atacuri asupra infrastructurii noastre spațiale ar avea loc într-o fază foarte timpurie a oricărui conflict viitor și că elemente ale unui astfel de atac ar putea avea deja loc chiar acum, ca parte a unei campanii hibride”, a spus el. „Fie că ne place sau nu, trebuie să facem față acestei noi realități și să fim pregătiți”.

Plotner a făcut apel la statele membre ale UE să își unească resursele și să colaboreze cu parteneri de încredere, inclusiv cu Statele Unite, dar și în cadrul alianței militare NATO.

„Toate statele membre ale UE au o cerere în creștere pentru imagini satelitare, însă doar câteva operează sistemele necesare. Prin conectarea activelor naționale și comerciale într-o constelație virtuală, putem răspunde mult mai eficient nevoilor noastre colective de securitate”, a declarat el, făcând referire la un program comun cu Franța, Finlanda, Suedia și Spania pentru construirea unei rețele globale de senzori destinate conștientizării situației spațiale.

Și alte inițiative similare sunt deja în derulare. Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, a anunțat marți că toate cele 27 de state membre ale UE au acum acces la comunicații satelitare securizate și criptate, prin punerea în comun a opt sateliți deținuți de cinci țări diferite.

Declarațiile lui Plotner vin la o zi după ce ministrul francez pentru Spațiu a cerut Europei să adopte o „preferință 100% europeană” pentru activele de apărare spațială, argumentând că „primul aliat puternic al Europei a devenit acum foarte imprevizibil”.

Guvernul francez a anunțat în luna noiembrie că Rusia a plasat pe orbită un sistem antisatelit dotat cu armă nucleară, ca parte a unui program denumit Sputnik S.